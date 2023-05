Cesur Teatinos vol revolucionar la formació oficial en hostaleria i turisme

El centre oficial de Formació Professional Cesur Teatinos obrirà les portes al setembre amb l’oferta de cinc noves titulacions d’Hostaleria i Turisme com a resposta a l’alta demanda de talent al sector. Segons subratllen, l’hostaleria és un dels principals motors de l’economia espanyola, un sector clau que, després de la pandèmia, “ha recuperat el pols a marxes forçades”.

Segons les darreres dades de la CEOE, 1,7 milions de persones treballen en aquest sector a l’estat espanyol, reconegut internacionalment per la seva qualitat. A més, segons un estudi recent de Randstad, Andalusia se situa al capdavant de l’estat espanyol en creixement d’ocupació en el sector turístic, amb 149.521 contractes signats des de començament d’any. Màlaga és la província que més contractacions ha registrat durant els darrers cinc mesos.

Com a resposta a l’alta demanda de talent al sector, el centre oficial de Formació Professional Cesur Teatinos, que obre les portes aquest setembre, oferirà cinc noves titulacions a la família professional d’FP d’Hostaleria i Turisme.

L’elecció d’aquesta nova família professional respon a la demanda creixent de perfils qualificats al sector, on les empreses s’enfronten a dificultats constants per cobrir les vacants. Si bé sempre hi ha una àmplia disponibilitat de personal disposat a treballar en aquest àmbit, l’escassetat de formació professional de qualitat ha esdevingut un desafiament recurrent.

Els professionals capacitats al sector poden gaudir de salaris competitius i oportunitats de creixement professional. Segons el darrer índex de costos laborals publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els bars, restaurants i hotels han estat el sector que més ha incrementat la despesa a pagar nòmines el darrer any. Concretament, un professional de l’hostaleria va guanyar, de mitjana i en termes desestacionalitzats, un 4,2% més per hora l’estiu del 2022 que el del 2021. Aquestes xifres ajuden a desmitificar la idea de treball precari associat a l’hostaleria.

Màlaga, una província amb una oferta hotelera d’alta qualitat, es converteix en l’escenari ideal per impulsar aquesta nova família professional d’FP a Cesur Teatinos. Amb dos dels 100 millors hotels del món, segons l’edició 2023 dels Hotel Awards del turoperador TUI, i sent la província andalusa que més estrelles acumula a la Guia Michelin, deu, l’hostaleria es revela com un àmbit d’excel·lència i distinció a la província.

FORMACIÓ

Cesur Teatinos ofereix una formació reglada i especialitzada en hoteleria, brindant als estudiants les eines necessàries per convertir-se en autèntics professionals del sector. Des del grau mitjà en Cuina i Gastronomia, per a aquells que accedeixin amb el títol de l’ESO o equivalent, al grau superior en Direcció de Cuina per als que tinguin el títol de Batxillerat, passant pel grau en Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració o el de Tècnic en Restauració, Cesur Teatinos compta amb una àmplia gamma de títols oficials que s’adapten a les diferents aspiracions i metes dels estudiants.

Destaca especialment l’oportunitat d’assolir llocs d’alt nivell a la indústria. Amb una formació de qualitat, els estudiants tenen la possibilitat d’aspirar a càrrecs de responsabilitat i lideratge, com el de Tècnic Superior en Direcció de Cuina, que els permetrà obrir portes a noves oportunitats i èxits professionals, com ara estar als comandaments del seu propi establiment, exercir com a principal director de cuina, cap de producció de cuina, operacions de càtering o de partida.

A més, les modernes instal·lacions del centre, que inclouen una cuina professional de 370 metres quadrats, ofereixen un entorn propici per a l’aprenentatge i la pràctica dels coneixements adquirits. Els estudiants de Cesur Teatinos també es beneficiaran de pràctiques assegurades en establiments de renom gràcies als sòlids convenis que el centre ha establert amb més de 4.200 empreses del sector, com ara el Grup Dani García. De fet, gràcies al seu mètode d’aprenentatge, tres de cada quatre alumnes de Cesur troben feina durant el primer any després de finalitzar els estudis.