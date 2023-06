El cas de racisme a Mestalla, pendent del retorn de Vinicius de Miami

Vinicius Jr, l’estrella brasilera del Reial Madrid i víctima d’insults racistes a Mestalla que van fer la volta al món, i pels quals hi ha obert un procés judicial després d’una denúncia de LaLiga, ha aconseguit ajornar la seva declaració per videoconferència, prevista per a avui, per trobar-se fora del país, concretament a Miami on gaudeix de les seves vacances.

A pesar que el jutjat número 10 de València ja havia autoritzat fa dies que el jugador fes aquesta declaració per videotrucada des dels jutjats de Madrid, el tribunal ha acceptat finalment la petició de Vinicius d’ajornar-la.

Encara que Vinicius Jr. era coneixedor des de fa setmanes que la seva declaració davant els jutjats tindria lloc avui, i de la seva importància per a poder fonamentar el delicte d’odi i avançar en el procediment judicial contra tres aficionats pels insults racistes que li van proferir durant el València-Reial Madrid, finalment ha decidit no interrompre les seves vacances després d’una intensa temporada amb l’equip blanc.

D’acord amb fonts jurídiques, el jugador del Reial Madrid podria haver sol·licitat fer la declaració de manera remota als Estats Units o el Brasil, com ja va fer fa mesos en una altra causa per racisme a Mallorca, quan va declarar des del seu domicili particular. No obstant això, en aquesta ocasió Vinicius Jr. ha preferit sol·licitar l’ajornament de la seva declaració, malgrat l’actitud combativa de Vinicius Jr. contra el racisme en el futbol al llarg d’aquesta temporada. Un activisme que també li ha valgut al brasiler per a aconseguir que la FIFA el nomenés recentment encarregat de dirigir un nou comitè dins de l’organisme per a combatre el racisme.

El jugador continua amb les seves vacances a Miami. Després de participar en un partit amistós la setmana passada amb exjugadors com Ronaldinho, les seves xarxes socials documenten unes vacances en les quals se li ha pogut veure acompanyat de ‘celebrities’ com la popular cantant compatriota del jugador, Anitta, o del mexicà Peso Pluma. A més, també ha aprofitat l’ocasió per a acudir a partits de l’NBA durant el seu periple per la ciutat de l’estat de Florida.

La setmana passada, en la vista on van declarar dues dels tres acusats de delicte d’odi per insultar al jugador blanc, solament va ser present l’advocat de LaLiga, mentre que el de la RFEF va participar de manera telemàtica i no va acudir cap representant legal del Reial Madrid.

En aquest sentit, el Reial Madrid sí que va aparèixer ahir per a personar-se com a acusació particular i per a sol·licitar l’esmentat ajornament de la declaració del seu jugador, tots dos fets acceptats per la jutgessa. Segons van indicar les mateixes fonts, d’aquesta manera, amb aquesta demora el procés es frena ‘sine die’ i també els potencials càstigs per als casos de racisme en el futbol espanyol.