La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC) han reclamat al Senat d’Espanya la necessitat de reforçar la prevenció secundària cardiovascular per reduir el risc de nous esdeveniments en les persones que ja han patit un infart, un ictus o un altre esdeveniment cardiovascular.
La jornada, celebrada amb la col·laboració de Novartis amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, ha reunit experts sanitaris, senadors i representants institucionals, que s’han sotmès a mesuraments del risc cardiovascular a través d’un dispositiu mòbil.
A Espanya, les malalties cardiovasculars causen més de 113.000 morts cada any i són responsables de més del 25% del total de defuncions al país. Aquestes patologies plantegen un repte fonamental: protegir les persones que ja han patit un primer esdeveniment i que continuen exposades a un risc cardiovascular elevat.
Superar l’episodi agut no significa que el risc hagi desaparegut. Un de cada quatre pacients que ha patit un infart de miocardi en pateix un altre durant els dos anys següents. D’altra banda, els pacients amb antecedents d’ictus o d’atac isquèmic transitori presenten un risc acumulat proper al 13% de patir nous esdeveniments durant els cinc anys posteriors.
La prevenció secundària busca evitar que el pacient torni a patir un nou esdeveniment. Per aconseguir-ho, cal mantenir un tractament i un seguiment adequats i actuar de manera sostinguda sobre els factors de risc cardiovascular, com ara un nivell elevat de colesterol LDL, la hipertensió, la diabetis, l’obesitat, el tabaquisme, el sedentarisme o una adherència insuficient al tractament.
Els experts han destacat que avançar en prevenció secundària implica consolidar estratègies de seguiment capaces de mantenir el control del risc a llarg termini, promoure hàbits de vida saludables i afavorir una actuació precoç quan sigui necessari. El doctor Andrés Íñiguez, president de la FEC, explica que «la prevenció secundària s’ha d’entendre com un procés continu i compartit, en què el pacient compti amb el suport dels professionals sanitaris i amb les eines necessàries per tenir cura de la seva salut cardiovascular».
Espanya compta des del 2022 amb l’Estratègia en Salut Cardiovascular del Sistema Nacional de Salut (ESCAV), que estableix un full de ruta comú per millorar la salut cardiovascular des d’un abordatge integral. Entre les seves línies d’actuació hi ha l’impuls de la prevenció secundària i la rehabilitació cardíaca, el control dels factors de risc i la continuïtat assistencial.
El doctor Ignacio Fernández-Lozano, president de la SEC, va afirmar que «és essencial reforçar la col·laboració entre l’Atenció Primària i Cardiologia per garantir un seguiment adequat i actuar de manera precoç. L’Estratègia en Salut Cardiovascular del SNS ofereix un full de ruta clar que hem d’accelerar, especialment en la implantació de circuits assistencials coordinats i en el reforç de la prevenció. Així mateix, hem d’avançar cap a models d’atenció més homogenis arreu del territori».
A aquest marc nacional s’hi suma el ‘Safe Hearts Plan’, aprovat per la Comissió Europea el desembre del 2025, que articula les seves actuacions al voltant de tres grans pilars: prevenció; detecció precoç i cribratge; i tractament i atenció. La iniciativa europea representa una oportunitat per continuar impulsant les estratègies nacionals, posar en valor les experiències que ja s’estan desenvolupant, compartir bones pràctiques i avançar cap a models de seguiment cada vegada més coordinats.
Amaya Echevarría, presidenta de Novartis Espanya, assenyala que «Espanya i Europa han fet passos importants per situar la salut cardiovascular entre les seves prioritats. El repte ara és transformar aquestes estratègies en avenços reals per a les persones, especialment per a aquelles que continuen exposades a un risc elevat després d’un primer esdeveniment cardiovascular. Per aconseguir-ho, és fonamental reforçar la col·laboració entre administracions, professionals sanitaris, societats científiques, pacients i indústria, i afavorir un accés àgil i equitatiu a la innovació. Des de Novartis volem continuar contribuint a aquest esforç compartit».