BeOne Medicines llança una campanya de conscienciació sobre càncer amb Tim Howard

BeOne Medicines ha llançat ‘One Save Changes Everything’, una campanya global inspirada en el futbol amb la qual busca posar en valor els moments que marquen la diferència en la recerca, l’atenció sanitària i la vida de les persones amb càncer. La iniciativa compta amb la participació de reconeguts porters internacionals, entre ells el exporter de la selecció masculina dels Estats Units Tim Howard.
La companyia va explicar que la campanya anirà acompanyada d’una aportació solidària de 300.000 dòlars destinada a donar suport a comunitats vinculades al càncer als Estats Units, Europa i Àsia. Aquest compromís inclou la creació de mini camps de futbol prop de centres oncològics al costat de l’O.S. Soccer Foundation, així com diferents accions solidàries impulsades per empleats de BeOne.
“Igual que en el futbol cada parada pot canviar un partit, els avanços enfront del càncer també es construeixen pas a pas: en els laboratoris, en la pràctica clínica i al costat dels pacients i les seves famílies. ‘One Save Changes Everything’ vol reconèixer el treball d’investigadors, professionals sanitaris, cuidadors i pacients que, cada dia i moltes vegades sense fer soroll, contribueixen a canviar vides. BeOne va néixer amb aquesta vocació: actuar amb rapidesa, continuar impulsant la innovació i fer que els avanços arribin a més pacients, estiguin on estiguin. Aquesta és la raó que mou tot el que fem”, va assenyalar John V. Oyler, cofundador, president i CEO de BeOne Medicines.
Howard, considerat una de les grans figures del futbol internacional, va aconseguir en 2014 enfront de Bèlgica un rècord històric de 16 parades en un mateix partit internacional. Segons va explicar la companyia, aquella trobada reflecteix l’esperit de ‘One Save Changes Everything’: la importància d’estar preparat, reaccionar en el moment clau i no rendir-se quan més importa.
La relació de l’exporter amb la campanya també té un component personal. Quan tenia 11 anys, al seu avi li van diagnosticar càncer. Amb el temps, Howard ha assenyalat que va aprendre a valorar encara més aquells petits moments compartits en família que van acabar tenint un significat especial.
“Els moments més importants no sempre són els més visibles. Quan el meu avi va emmalaltir, la qual cosa més em va marcar va ser veure com la meva família va estar al seu costat, de manera discreta, constant i quan realment importava. Ells em van ensenyar que ser present, preparat i disposat a actuar pot canviar-ho tot. Per això col·laborar amb BeOne té tant de sentit per a mi: perquè aquesta és també la seva manera d’acompanyar als pacients, cada dia i a tot el món, quan més el necessiten”, va afirmar Howard.
BeOne va avançar, a més, que pròximament s’anunciaran nous porters internacionals i veus de la comunitat oncològica per a donar suport a la campanya i reforçar la seva dimensió global.
La iniciativa també contempla una col·laboració amb l’O.S. Soccer Foundation per a impulsar la creació de mini camps de futbol prop de centres oncològics, amb l’objectiu d’oferir espais de joc i connexió a les famílies afectades pel càncer.
“El futbol té una capacitat única per a generar alegria i unió fins i tot en els moments més complicats. La creació de mini camps prop de centres oncològics permetrà oferir espais permanents i accessibles a les famílies que més ho necessiten. Estem orgullosos de col·laborar amb BeOne en una iniciativa que tindrà un impacte real en les seves vides”, va afirmar Ed Foster-Simeon, president i CEO de l’O.S. Soccer Foundation.
Els més de 12.000 empleats de BeOne a tot el món també participaran en la campanya mitjançant accions de voluntariat. Cada hora dedicada pels empleats a fer costat a les seves comunitats es transformarà en una aportació econòmica fins a aconseguir els 300.000 dòlars destinats a organitzacions sense ànim de lucre.
La campanya ‘One Save Changes Everything’ es llança a nivell global i la companyia va avançar que pròximament oferirà més informació sobre la iniciativa.
“Iniciatives com ‘One Save Changes Everything’ amb un exemple de com BeOne Medicines busca reforçar una visió de l’oncologia que va més enllà del desenvolupament de tractaments. La companyia, que manté una forta activitat investigadora en càncers hematològics, com la leucèmia limfocítica crònica (LLC), i en tumors sòlids, vol acostar-se també al dia a dia dels pacients i les seves famílies mitjançant projectes que aportin suport, visibilitat i espais d’acompanyament fora de l’àmbit estrictament clínic”, va concloure la companyia.