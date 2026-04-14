Bankinter, Enagás, Mapfre, Puig i Telefónica conformen el Top 5 de reputació corporativa algorítmica de l’IBEX-35 en ChatGPT durant el període 6 al 12 d’abril, segons l’anàlisi setmanal de repindex.ai.El rànquing reflecteix un entorn en el qual ChatGPT prioritza la consistència narrativa, la qualitat de les fonts i la coherència documental, consolidant un grup de companyies amb posicionaments sòlids en l’ecosistema algorítmic.
En aquest context, Bankinter i Enagás destaquen per la seva estabilitat informativa i claredat en la construcció del relat corporatiu, mentre que Mapfre i Puig reforcen el seu posicionament gràcies a la consistència narrativa i continuïtat en la seva presència informativa. Per part seva, Telefónica es manté en el Top 5 impulsada per la seva capacitat per a traslladar missatges estratègics rellevants a l’entorn algorítmic, consolidant una narrativa estructurada i recognoscible pels models d’intel·ligència artificial.
L’anàlisi posa de manifest que ChatGPT manté un enfocament més exigent que altres models, penalitzant la falta de documentació estructurada i prioritzant la traçabilitat i fiabilitat de les fonts enfront d’impactes mediàtics puntuals. repindex.ai, la plataforma que defineix, analitza i prospecta en temps real la reputació corporativa de l’IBEX-35 i Corporate Spain, assenyala que aquest comportament reforça la importància de construir una base documental sòlida i sostinguda en el temps, capaç de ser interpretada de manera homogènia per les intel·ligències artificials.
“ChatGPT exigeix coherència, consistència i evidència. No n’hi ha prou amb tenir visibilitat o activitat; és necessari sostenir el relat amb fonts fiables i estructurades que permetin a la IA construir una interpretació robusta de la companyia”, va afirmar Carlota Turci, COO de repindex.ai.
L’informe destaca que la reputació algorítmica en aquest model es construeix sobre la continuïtat i qualitat del relat corporatiu, més que sobre esdeveniments puntuals, consolidant un enfocament més estructural de la percepció empresarial.
El Top 10 del període setmanal es completa amb Iberdrola, BBVA, CaixaBank, Inditex i Repsol, que mantenen posicions destacades gràcies a la seva visibilitat mediàtica, coherència narrativa i presència informativa sostinguda.
repindex.ai integra els principals models —ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek i Qwen— i permet mesurar com aquestes tecnologies interpreten i projecten la reputació corporativa en temps real, configurant un nou estàndard en la gestió reputacional.