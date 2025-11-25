Baixen els temps d’espera per a operacions, consultes i proves diagnòstiques en la Comunitat de Madrid

Els temps d’espera sanitària a Madrid van experimentar una millora generalitzada a l’octubre. Segons les últimes dades del Sermas, la demora mitjana va caure 9,3 dies en operacions; 8,16 dies en consultes i 9,82 en proves diagnòstiques.
Les últimes dades de llistes d’espera del Servei Madrileny de Salut (Sermas), corresponents a octubre, reflecteixen una millora significativa en la gestió sanitària de la Comunitat de Madrid (CAM). Una evolució positiva que aconsegueix els tres àmbits assistencials: les llistes d’espera quirúrgiques, les consultes externes i les proves diagnòstiques.
En conjunt, octubre va registrar descensos rellevants en tots els temps de demora. Segons les dades publicades en la web del SERMAS corresponents a mes d’octubre, l’espera mitjana per a una intervenció quirúrgica es va reduir en 9,3 dies; en consultes externes, en 8,16 dies; i en proves diagnòstiques, en 9,82 dies. A més, tant en consultes com en proves diagnòstiques va disminuir també el volum de pacients en llista d’espera, amb 10.269 i 3.755 persones menys, respectivament. En la llista quirúrgica, el nombre de pacients va augmentar lleugerament, encara que sense un impacte significatiu en la tendència general de millora.
En conjunt, octubre va mostrar un canvi de tendència favorable: més activitat quirúrgica, menys pacients en els trams d’espera més prolongats i una notable reducció dels dies de demora estructural. Tot això apunta a una capacitat més gran del sistema per a absorbir la demanda i accelerar els temps de resposta.
La reducció dels temps d’espera per a operacions ha vingut impulsada per un augment significatiu de l’activitat quirúrgica als hospitals madrilenys. A l’octubre es van registrar 48.062 sortides de la llista, un 21,5% més que al setembre, el que va propiciar una reducció considerable de les demores. La dada més destacable va correspondre a l’espera mitjana estructural, que va caure de 58,9 dies al setembre a 49,6 dies a l’octubre. Aquesta reducció de més de nou dies evidencia una capacitat més gran de resposta per part del sistema.
ESPECIALISTA
Pel que concerneix les consultes, el nombre de persones pendents d’una primera cita amb l’especialista va caure fins a 733.359, la qual cosa suposa 10.269 menys que al setembre, encara que la millora més notable es va reflectir en els temps: la demora mitjana va descendir de 76,76 a 68,60 dies, una reducció superior a vuit dies en tan sols un mes. També va millorar la demora prospectiva, que anticipa els temps futurs, i que passa de 50,79 a 49,05 dies.
Aquesta millora està directament relacionada amb l’increment de l’activitat assistencial en consulta. A l’octubre van ser atesos 449.455 pacients, 55.745 més que al setembre, el que representa un augment del 14,2%.
La llista d’espera per a proves diagnòstiques i terapèutiques de la Comunitat de Madrid va registrar a l’octubre una evolució clarament favorable, amb millores destacades tant en el volum de pacients pendents com en els temps d’espera. El nombre total de persones que esperaven una primera prova va descendir fins a 181.980, la qual cosa suposa 3.755 menys que al setembre.
La demora mitjana per a dur a terme una prova es va reduir de 72,03 a 62,21 dies. Aquesta caiguda de gairebé deu dies en un sol mes representa una de les millores més intenses dels últims períodes i confirma un impuls sostingut per a escurçar els terminis diagnòstics. També la demora prospectiva va experimentar un lleuger descens fins als 29,31 dies.
Aquesta millora, com ha succeït en les intervencions quirúrgiques i en les consultes, respon a un fort increment de l’activitat. Durant el mes d’octubre es van dur a terme 189.368 proves diagnòstiques, 23.495 més que al setembre, la qual cosa suposa un augment superior al 14%.
HOSPITALS
Les dades del Sermas corresponents al mes d’octubre també fan valdre l’acompliment de diversos hospitals de la regió. En el podi dels menors temps d’espera en activitat quirúrgica se situa, en primer lloc, l’Hospital Fundació Jiménez Díaz, amb 22,29 dies; seguit de l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb 23,69 dies; l’Hospital Universitari General de Villalba, amb 26,08 dies; i l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, amb 27,09 dies.
En l’àmbit de consultes destaquen els hospitals Universitari General de Villalba, amb 13,52 dies; Rei Joan Carles, amb 15,53 dies; Fundació Jiménez Díaz, amb 19,25 dies; i Hospital Universitari Infanta Elena, amb 24,13 dies.
En proves diagnòstiques tornen a situar-se al capdavant l’Hospital Universitari General de Villalba (13,52 dies), l’Hospital Rei Joan Carles (15,53 dies), la Fundació Jiménez Díaz (19,25 dies) i l’Hospital Universitari Infanta Elena (24,13 dies).
Les dades del Sermas reflecteixen que el podi d’eficiència està copat pels hospitals que operen sota el model de gestió mixta de la Comunitat de Madrid, un sistema que combina finançament públic amb gestió privada. Aquest model, juntament amb la lliure elecció de centre, permet més flexibilitat organitzativa, facilita l’optimització de recursos i afavoreix la redistribució de la demanda entre hospitals. Com a resultat, els pacients poden accedir amb més rapidesa a consultes, intervencions i proves diagnòstiques, la qual cosa contribueix a reduir els temps d’espera i millorar l’experiència assistencial.