Autoritzen a AstraZeneca la combinació d’anticossos Evusheld per al covid

La Unió Europea (UE) ha aprovat el medicament de AstraZeneca Evusheld per al tractament d’adults i adolescents -de 12 anys o més que pesen almenys 40 kg- contagiats per coronavirus que no requereixen oxigen suplementari i que presenten un major risc de progressar a COVID-19 greu.

Evusheld és una combinació d’anticossos d’acció prolongada (tixagevimab i cilgavimab) que va ser autoritzada a principis d’enguany a la UE per a la profilaxi prèvia a l’exposició (prevenció) de la COVID-19 en pacients inmunocomprometidos.

Amb aquesta nova autorització, Evusheld ara també es converteix en una alternativa terapèutica eficaç per al tractament del coronavirus en aquells pacients amb major risc d’evolucionar desfavorablement a causa de comorbiditats o a l’edat.

L’aprovació de la Comissió Europea s’ha basat en els resultats de l’assaig de Fase III Tackle, que va demostrar que una dosi intramuscular de Evusheld proporciona una protecció clínica i estadísticament significativa contra la progressió a COVID-19 greu o la mort per qualsevol causa en comparació amb placebo. El tractament primerenc Evusheld en el curs de la malaltia va conduir a resultats més favorables.

Segons va declarar el president de AstraZeneca a Espanya, Rick R. Suárez, “ens sentim profundament orgullosos de continuar exercint un paper important en la lluita contra la covid”.

“Gràcies a aquesta aprovació, Evusheld es convertirà en una nova opció eficaç per a protegir aquells pacients contagiats que tenen un major risc de sofrir complicacions per la malaltia. Des de AstraZeneca continuarem treballant i col·laborant amb els governs i institucions de tot el món per a protegir la població mundial i evitar hospitalitzacions i morts per covid”, va indicar.