L’augment d’atacs informàtics fa valorar les consultores de ciberseguretat

El 2021 es van produir més de 51.000 milions d’atacs a través del protocol d’escriptori remot a Espanya, sent el país amb major número d’aquesta mena d’atacs. En un món hiperconnectat les companyies que ofereixen serveis de ciberseguretat són clau per a evitar els riscos als quals s’enfronten els negocis cada dia.

Reduir l’exposició a incidents de ciberseguretat, adaptar-se a les regulacions, cada vegada més exigents i canviants, aportar seguretat i confiança en el procés de transformació digital i alinear-se amb una bona praxi en matèria de seguretat són solucions que ja ofereixen les grans consultores tecnològiques líders en el sector.

Espanya compta amb tres consultores de bandera que s’han afermat en el sector de la ciberseguretat els últims anys: Ernst & Young (EY), multinacional que destaca en serveis d’auditoria, consultoria i assessorament fiscal i legal, entre altres, s’ha convertit en referent de grans companyies que acompanyen als seus clients en matèria de ciberseguretat.

En 2021 Forrester Research va reconèixer a EY com a líder en serveis de consultoria global de ciberseguretat en l’informe The Forester Wave; Global CYbersecurity Consulting Providers, Q4 2021. L’informe va avaluar a 12 dels proveïdors líders en matèria de ciberseguretat i l’equip de EY va destacar per la seva capacitat d’operar en múltiples divisions i compromisos complicats, pel seu enfocament estratègic, la visió i l’experiència en projectes complexos a gran escala oferint solucions creatives.

Minsait, companyia líder en transformació digital, també es troba entre les millors consultores amb serveis de ciberseguretat per als seus clients. La companyia assegura que la digitalització genera una necessitat creixent d’atenció a la ciberseguretat i que per això és de vital importància comptar amb serveis i productes que facilitin la gestió.

Les suplantacions d’identitat, cada vegada més fortes, la complexitat de la llei vigent, que és d’obligat compliment, l’augment del frau en relació amb les tecnologies de la informació i el creixement exponencial dels atacs a infraestructures obliguen les empreses a tenir més cura i posar en el centre les solucions que ofereix la ciberseguretat. SIA, empresa de ciberseguretat del grup, ja opera en més de 40 països i compta amb 1.200 professionals i 4 centres de ciberdefensa a Espanya, Mèxic, Colòmbia i Alemanya.

Deloitte també es consolida com a consultora líder en matèria de ciberseguretat. La consultora assegura que és de vital importància comptar amb serveis que preparin als clients de possibles amenaces, ja que així es poden disminuir els efectes negatius dels ciberatacs. També posa èmfasi en la importància de comptar amb els últims avanços tecnològics i un bon acompanyament en matèria de transformació digital per a identificar i comprendre els objectius i els mecanismes dels ciberatacs que reben els negocis i tenir la capacitat de respondre amb rapidesa.