Atresmedia, Prisa i Mediaset España són els tres únics grups de comunicació espanyols que superen els 750 milions d’euros de facturació, segons l’informe El top 10 de la indústria mediàtica a Espanya 2026: lideratge, situació i transformació, elaborat per l’Equip d’Anàlisi i Prospectiva de l’Institut Coordenadas de Governança i Economia Aplicada.
Segons l’estudi, Atresmedia, presidida per José Creuheras, lidera el sector amb uns ingressos de 1.002 milions d’euros el 2025. La segueixen Prisa, presidida per Joseph Oughourlian, amb 904 milions, i Mediaset España, amb 770 milions. Al capdavant de Mediaset hi ha, des del març, Mario Rodríguez Valderas, la incorporació del qual ha marcat, segons l’informe, un punt d’estabilització després d’un any de caiguda dels ingressos.
Per sota dels 500 milions d’euros hi ha un segon grup format per sis companyies privades, que constitueix el segment més dinàmic del sector. Henneo, presidit per Fernando de Yarza, és el grup que més creix, amb un 15,5 %, impulsat per la seva divisió tecnològica. El segueixen Vocento (Ignacio Eyriès), Prensa Ibérica (Javier Moll), Unidad Editorial (Marco Pompignoli), Grupo Godó (Carlos Godó) i Ábside Media (José Luis Restán). RTVE, presidida per José Pablo López, completa el top 10 com a operador públic, després de tancar el 2025 amb un superàvit de 55,7 milions d’euros.
L’informe destaca que el sector tanca l’exercici majoritàriament amb resultats positius. Vocento torna a obtenir beneficis, RTVE aconsegueix un superàvit i Atresmedia i Godó mantenen els guanys. PRISA i Prensa Ibérica són els dos grups que tanquen l’exercici amb pèrdues.
«Liderar avui un grup de comunicació és un repte titànic: la publicitat es desplaça, l’audiència es fragmenta i la intel·ligència artificial redefineix l’ofici. Els grans líders del sector a Espanya estan responent amb una capacitat d’adaptació superior a la de molts dels nostres països de referència, i això és una bona notícia per a l’economia i per a la democràcia», ha afirmat Jesús Sánchez Lámbas, vicepresident executiu de l’Institut Coordenadas.
L’estudi identifica com a principals oportunitats la diversificació dels ingressos, el creixement de les subscripcions digitals, la integració de la intel·ligència artificial i la confiança en les marques periodístiques com a avantatge competitiu davant de les plataformes. La ràdio es manté com un dels formats amb millor salut del sector. L’informe situa aquesta anàlisi en el context d’un mercat espanyol de l’entreteniment i els mitjans que va facturar 43.012 milions d’euros el 2025, un 4 % més, i que creixerà un 2,3 % anual fins al 2030, segons dades de PwC.