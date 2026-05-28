Atresmedia, liderada per Javier Bardají, encapçala la reputació algorítmica de l’IBEX Medium Cap en el que va de 2026, segons un informe de repindex.ai elaborat amb dades de ChatGPT entre l’1 de gener i el 24 de maig.
L’anàlisi situa a Atresmedia amb un índex RIX de 60,4 punts, per davant de CIE automotivi, amb 60,1; Neinor Homes, amb 59,6; Tècniques Reunides, amb 59,3; i Ence, amb 59,1. En l’extrem inferior apareixen Lar España, amb 49,4 punts, i Cosentino, amb 44,9.
Repindex.ai destaca que el conjunt de l’IBEX Medium Cap mostra una tendència baixista en reputació algorítmica durant el període analitzat. La mitjana setmanal de l’índex RIX passa de 72,3 punts el 12 de gener a 55,8 punts l’11 de maig, la qual cosa suposa una caiguda de 16,5 punts.
L’informe identifica una paradoxa reputacional: les companyies mantenen nivells molt elevats en gestió de controvèrsies, amb la majoria per sobre de 90 punts, però presenten una feblesa generalitzada en autoritat de fonts. Aquesta mètrica, denominada SIM, apareix en zona crítica per al 100% del panell analitzat.
Segons repindex.ai, aquesta situació indica que les empreses de l’IBEX Medium Cap no sofreixen una exposició rellevant a controvèrsies greus, però sí una menor presència en fonts considerades de màxima autoritat pels models d’intel·ligència artificial, com a mitjans financers, reguladors, documents oficials o fonts primàries verificables.
“La dada més rellevant no és sol qui lidera el rànquing, sinó la bretxa creixent entre visibilitat corporativa i autoritat documental. Les IAs premien cada vegada més a les companyies capaces de sostenir el seu relat amb fonts traçables, consistents i d’alta credibilitat”, va explicar Carlota Fernández, COO de repindex.ai.
La plataforma subratlla que cap companyia de l’IBEX Medium Cap aconsegueix actualment la banda de reputació “sòlida”, situada per sobre dels 70 punts, i que el conjunt de l’índex es mou entre percepcions “moderades” i “febles”.
Repindex.ai es defineix com una plataforma nativa d’intel·ligència artificial especialitzada a mesurar la reputació algorítmica de les companyies espanyoles, és a dir, com les principals IAs interpreten, jerarquitzen i projecten la seva narrativa corporativa.