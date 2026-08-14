Qiddiya ha obtingut el segell d’excel·lència del Destination Marketing Accreditation Program (DMAP), la màxima distinció concedida per Destinations International a les organitzacions encarregades de gestionar i desenvolupar destinacions.
A més, Qiddiya ha informat aquest dijous que és la primera organització de gestió de destinacions de l’Orient Mitjà que assoleix la categoria d’excel·lència i la segona entitat de la regió acreditada pel DMAP, després que AlUla obtingués la certificació el 2024. «Aquesta certificació reconeix el compliment dels estàndards internacionals més exigents en àrees com l’atenció al visitant, el desenvolupament de la destinació i la gestió financera i de governança».
El reconeixement arriba mentre Qiddiya avança des de la fase de desenvolupament cap a l’obertura progressiva de les seves principals instal·lacions. Amb una extensió de 360 quilòmetres quadrats, la ciutat està concebuda com una destinació integrada dedicada a l’entreteniment, l’esport i la cultura.
Qiddiya va començar a rebre visitants a finals de 2025 amb l’obertura de diverses de les seves atraccions més destacades. Entre aquestes hi ha Six Flags Qiddiya City, el primer parc d’atraccions de Six Flags fora de Nord-amèrica, que compta amb atraccions de rècord, i Aquarabia, el parc aquàtic més gran de l’Orient Mitjà, dissenyat per oferir activitats familiars durant tot l’any. A aquestes instal·lacions s’hi suma Playmaker Studios, el primer complex saudita completament integrat per a la producció cinematogràfica i televisiva.
El projecte continuarà desenvolupant-se durant els pròxims anys amb la incorporació progressiva de noves infraestructures i equipaments, com un Centre Nacional de Tennis o un circuit automobilístic. La ciutat també comptarà amb hotels, barris residencials, comerços, restaurants, parcs i una xarxa de transport connectada amb el centre de Riad.
VISIÓ 2030
Qiddiya busca consolidar-se com una de les principals destinacions d’oci, a més de reforçar el seu paper com a actiu estratègic per al compliment dels objectius de la Visió 2030, l’estratègia nacional de l’Aràbia Saudita per convertir-se en un referent internacional i reduir la dependència del petroli.
Gràcies a la transformació que està experimentant el país mitjançant la creació de noves destinacions, activitats i experiències per a ciutadans, residents i visitants, Qiddiya ampliarà i diversificarà la seva oferta turística, cultural i econòmica. Així mateix, també afavorirà la creació d’ocupació, l’atracció d’inversions i el sorgiment de noves oportunitats professionals.
El projecte també oferirà més possibilitats a la població jove saudita, captarà l’interès dels mercats internacionals i contribuirà al desenvolupament d’una societat més activa i dinàmica. En aquest context, l’acreditació del DMAP suposa un aval internacional al model de gestió adoptat i a la capacitat de Qiddiya per avançar cap a aquests objectius i consolidar-se a llarg termini.