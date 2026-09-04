Aràbia Saudita ha assolit les 21 ciutats i comunitats acreditades com a Ciutats Saludables per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), consolidant-se com el país amb més acreditacions d’aquest tipus a la regió del Mediterrani oriental i el nord d’Àfrica. L’avenç posa de manifest el desenvolupament d’un model urbà que incorpora la salut, la prevenció, el benestar i la sostenibilitat entre les seves prioritats.
L’acreditació de l’OMS exigeix el compliment de 80 criteris distribuïts en nou àmbits, relacionats, entre altres aspectes, amb l’entorn urbà, la salut pública, la participació comunitària, la seguretat, la preparació davant d’emergències i la cooperació entre institucions. Entre les darreres incorporacions a la xarxa saudita hi ha Abha, Mahayel Asir, Tareeb i King Khalid Ciutat Universitària.
El Programa de Ciutats Saludables del Ministeri de Salut saudita és, a més, el primer centre col·laborador de l’OMS especialitzat en ciutats saludables de la regió i el quart a escala mundial. El seu model busca ampliar el concepte de salut més enllà de l’atenció sanitària i incorporar-lo a àmbits com la planificació urbana, l’educació, el medi ambient i els diferents espais de la vida quotidiana.
Dins d’aquesta xarxa destaquen especialment Jiddah i Medina, designades per l’OMS com les primeres ‘Megaciutats Saludables’ del Mediterrani oriental. Aquesta categoria reconeix l’aplicació dels estàndards del programa de Ciutats Saludables en grans àrees metropolitanes i reflecteix la incorporació de la salut i el benestar a la planificació i la gestió urbana a gran escala.
LES MÉS HABITABLES
Aquest avenç en matèria d’urbanisme està vinculat als objectius de Visió 2030, que situa la qualitat de vida i el benestar de la població entre els principals eixos de la transformació del país. A través de diferents programes, Aràbia Saudita impulsa entorns urbans que afavoreixin estils de vida actius, ampliïn els espais públics i les zones verdes i reforcin la sostenibilitat de les ciutats.
Entre les iniciatives en marxa hi ha Sports Boulevard, a Riad, que està incorporant nous espais destinats a caminar, anar en bicicleta, practicar esport i desenvolupar activitats a l’aire lliure. El projecte forma part dels esforços per facilitar l’activitat física en la vida quotidiana.
A això s’hi suma Green Riyadh, un dels principals projectes de transformació ambiental de la capital, que contempla la plantació de 7,5 milions d’arbres i el desenvolupament d’una extensa xarxa de reg basada en l’aprofitament d’aigua tractada. La iniciativa busca ampliar la vegetació urbana i contribuir a crear espais més sostenibles i adequats per a l’activitat i el benestar dels seus habitants.
Amb aquestes actuacions, Aràbia Saudita avança cap a un model en què la salut pública, la sostenibilitat i la planificació urbana s’integren com a elements d’una mateixa estratègia.