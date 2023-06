Apollo llança una OPA per Applus per 1.226 milions d’euros

La signatura de Private Equity Apollo ha registrat en la CNMV la seva sol·licitud d’acceptació d’una oferta pública d’adquisició (OPA) voluntària per Applus, l’empresa global especialitzada en el sector d’inspecció, assajos i certificació, per 1.226 milions d’euros. El preu ofert per acció ascendeix a 9,5 euros, un 2% per sobre del tancament d’ahir. Fonts de mercat van destacar a Servimedia que també suposa una prima del 36% sobre el preu de cotització del 9 de març i del 50% sobre el preu mitjà dels sis mesos previs a aquesta data, en la qual van començar les publicacions en mitjans sobre l’interès de diversos fons per la companyia.

Des d’aquest moment, els títols de la companyia han experimentat un escalfament davant els rumors el que ha portat a les seves accions a una pujada del 45% l’any.

El preu de l’oferta té en compte el dividend aprovat per la Junta General d’Accionistes de l’empresa el 8 de juny de 2023 a 0,16 euros per acció pagable el dia 6 de juliol i, en conseqüència, no serà ajustat a la baixa quan es produeixi el pagament d’aquest dividend.

L’oferta compta amb el suport del Consell d’Administració de Applus, qui ha manifestat el seu compromís de cooperar amb Apollo en relació amb l’oferta; i la seva efectivitat està subjecta a l’acceptació del 75% del capital.

La signatura de capital privat realitza l’oferta a través de Poma Holdco, S.à r.l., una societat participada indirectament per fons inversors de Apollo i, segons reflecteix la sol·licitud, la seva intenció és excloure de cotització les accions de la companyia.

L’oferta està subjecta a les aprovacions pertinents per part de Competència així com del Consell de Ministres. Amb seu a Espanya i cotitzada en les borses espanyoles, Applus+ opera en més de 65 països i ocupa més de 26.000 persones.