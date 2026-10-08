Angelini Pharma, en el marc del Dia Mundial de la Visió, posa el focus en la importància de tenir cura de la salut ocular. En aquest context, la companyia recorda la importància de parar atenció a la síndrome de l’ull sec, una de les alteracions més freqüents de la superfície ocular, que afecta aproximadament un de cada cinc adults a Espanya i pot repercutir en el confort ocular i la qualitat de vida.
La companyia ha explicat que, tot i que sol tractar-se d’una afecció crònica, hi ha mesures que poden ajudar a controlar-ne els símptomes i reduir molèsties com la sequedat, la coïssor, la sensació de tenir un cos estrany o la visió borrosa associades a aquesta alteració. Per això, ofereix vuit recomanacions clau per minimitzar l’impacte de la sequedat ocular en la salut visual.
La primera és tenir cura de la higiene palpebral, ja que és important mantenir-la adequadament per eliminar restes de greix i secrecions oculars que poden afectar la qualitat de la llàgrima. Aplicar calor sobre les parpelles durant uns minuts, fer-hi un massatge suau amb moviments verticals o netejar-ne les vores amb solucions adequades pot ajudar a mantenir una higiene palpebral correcta.
Un altre consell és fer un ús correcte de les lents de contacte. Les persones que les utilitzen han d’extremar les precaucions per evitar la sequedat ocular, sense oblidar-se de fer-ne un ús adequat i un manteniment correcte, seguint les indicacions del fabricant i del professional sanitari.
També cal evitar els ambients excessivament secs. Evitar que l’aire incideixi directament sobre els ulls, utilitzar humidificadors quan sigui necessari i protegir-se amb ulleres en entorns amb vent, pols o contaminació pot ajudar a reduir les molèsties.
La quarta recomanació és descansar de les pantalles i parpellejar sovint. Fer pauses freqüents, apartar periòdicament la mirada de la pantalla i parpellejar de manera conscient contribueix a mantenir una lubricació adequada de la superfície ocular.
Així mateix, proposa evitar els mals hàbits, com ara fregar-se els ulls, i limitar l’exposició al fum del tabac i a altres ambients carregats o contaminats, que poden agreujar les molèsties associades a l’ull sec.
Mantenir una lubricació ocular adequada és el sisè consell. Les llàgrimes artificials poden ajudar a lubricar la superfície de l’ull i alleujar temporalment símptomes com la coïssor, la sensació de tenir sorra als ulls o la sequedat. Hi ha diferents formulacions i, especialment quan cal utilitzar-les sovint, és aconsellable consultar un professional sanitari per triar l’opció més adequada.
El següent consell és parar atenció a l’alimentació, ja que una dieta equilibrada contribueix a tenir cura de la salut ocular en general. Alguns àcids grassos, com els omega-3, presents de manera natural en aliments com el peix blau, s’han relacionat amb el manteniment de la pel·lícula lacrimal.
La vuitena recomanació és no normalitzar les molèsties i fer-se revisions periòdiques. La picor, la coïssor, la sensació de tenir un cos estrany, el llagrimeig o la visió borrosa recurrents poden ser signes de sequedat ocular i no s’han de passar per alt. Si les molèsties persisteixen, empitjoren o interfereixen en les activitats quotidianes, és recomanable consultar un professional sanitari per identificar-ne la causa i valorar les mesures més adequades en cada cas.