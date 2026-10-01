Ana Torrens, presidenta de Deloitte España, guardonada com a Auditora Distingida de l’Any

Coincidint amb el Dia de l’Auditoria, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha guardonat a Ana Torrens com a Auditora Distingida de l’Any. L’actual presidenta de Deloitte España ha estat reconeguda per la seva excel·lència professional que li ha portat a ser la primera dona a Espanya que assumeix la direcció d’una big four.
Torrens, vinculada a Deloitte des de 1994, ha expressat la seva convicció sobre el paper imprescindible de l’auditoria en el context actual: “L’auditoria és cada dia més, una professió de futur, i la IA la farà encara més exhaustiva, més valuosa i encara més crítica i necessària en el futur”, ha afirmat.
El nomenament d’Ana Torrens com a Auditora Distingida de l’Any, que succeeix a l’anterior guardonada, Mercè Martí, presidenta executiva de Kreston Iberaudit, és una mostra de l’aposta del CCJCC pel lideratge de les dones auditores. L’acte de celebració ha servit per a fer balanç de les tres dècades del Col·legi com a entitat jurídica pròpia i per a valorar el moment present en el qual el sector està en plena transformació per la irrupció de la IA i canvis reguladors.
Joan Vall, president del CCJCC, ha apuntat que “el futur del Col·legi està totalment garantit” pel suport que representa per als auditors i ha destacat la bona salut d’una professió que “és atractiva, reptadora i innovadora”. Entre els reptes de futur, el president del CCJCC considera que “estem amb una normativa del segle XX i amb una tecnologia del segle XXI” i és necessari adaptar la professió, amb la formació pertinent que impulsa el Col·legi.
Malgrat els canvis del sector, Vall ha recordat que hi ha uns valors essencials que han de perdurar: “El Col·legi no pot perdre aquests valors intrínsecs que té la professió: la integritat, la independència, la confidencialitat. Són valors elementals que hem de continuar fomentant des del Col·legi”, ha assenyalat.
Enguany el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) commemora dues efemèrides: 30 anys com a entitat jurídica pròpia i 30 anys també de la inauguració de la seva emblemàtica seu, la Torre Vaig habitar, un edifici d’estil modernista tardà situat en el barri de Pedralbes de Barcelona.
L’arquitecte Oscar Tusquets va ser l’artífex de la reconversió de l’edifici que és l’actual seu del CCJCC. Per això, coincidint amb la celebració del Dia de l’Auditoria, el Col·legi ha volgut rendir un homenatge a l’arquitecte per les tres dècades de la seu.
L’arquitecte Tusquets, present en l’acte, ha volgut recordar com va trobar el que eren pràcticament unes “ruïnes” de l’edifici, però amb uns aires d’art nouveau francès que ho feien molt interessant. Ha explicat com van mantenir l’estètica, però també com van ampliar les instal·lacions incorporant una torre exempta: “En l’edifici històric van quedar les parts més nobles i, a la torre exempta, que unim amb uns ponts de vidre, situem la zona de serveis”, ha explicat l’arquitecte. Tusquets, satisfet de com s’ha mantingut la conservació de l’edifici durant aquests 30 anys, ha volgut transmetre també la bona sintonia que van tenir amb el Col·legi durant les obres.