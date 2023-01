Aitana i Sebastián Yatra actuaran junts després de confirmar la seva relació

La segona edició de l’OMG! LaLiga Music Experience, l’esdeveniment musical organitzat per NSN amb la col·laboració de LaLiga, se celebrarà el pròxim 16 de juny a Madrid, al Cívitas Metropolità, i serà una oportunitat única per veure junts sobre un escenari Aitana i Sebastián Yatra com a parella oficial, tal com es donava a conèixer aquest cap de setmana.

Sens dubte aquesta serà una de les notícies més importants de la crònica social d’aquest any, després de la seva sonada ruptura amb Miguel Bernadeau, Aitana refà la seva vida amb un company de professió a qui ja unia una amistat i “molta química”, com es podia comprovar a les xarxes socials de tots dos. Una connexió de la qual els fans de tots dos artistes podran gaudir el juny a LaLiga Music Experience, un espectacle que comptarà també amb altres actuacions, com la de les germanes bessones Miriam i Olivia Nervo, entre molts altres artistes que es donaran a conèixer a les setmanes vinents.

LaLiga reafirma així el seu compromís amb el públic més jove celebrant aquest concert al final de cada temporada on s’ajunten futbol i música i que tindrà una ubicació diferent cada any seguint els estadis de LaLiga Santander. Una combinació que ja va demostrar el seu èxit en la seva primera edició celebrada al RCDE Stadium de Barcelona amb les actuacions dels artistes internacionals del moment Rauw Alejandro, Bizarrap, Maria Becerra, Steve Aoki i Juan Magán, i que va congregar més de 23.000 persones a un xou de més de sis hores de durada, unint futbol i emoció a través de la música.

La venda d’entrades s’anunciarà els pròxims dies, però aquest dilluns, a partir de les 17.00 hores, s’obrirà la llista d’espera a OMGMusicExperience.com per poder accedir a una prevenda exclusiva, en què a més hi haurà entrades vip amb meet&greet amb artistes. L’organització i la producció d’aquests concerts aniran a càrrec de Never Say Never (NSN), l’agència del futbolista Andrés Iniesta, amb la col·laboració de LaLiga.