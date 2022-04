L’absència de públic a Qatar deixa en evidència els arguments rupturistes de la FIP i la PPA

Les imatges no menteixen. El cisma motivat per la Federació Internacional de Pàdel, amb el seu president Luigi Carraro al capdavant i la creació d’un circuit alternatiu a World Padel Tour, ha provocat que el futur de la disciplina de més creixement mundial després de la pandèmia deixi de disputar-se a la pista blava per traslladar-se als tribunals.

Les temptacions des de Qatar –unides a un mal assessorament, segons fonts de la indústria– no només han incitat una associació de jugadors (PPA) a optar per la via de la il·legalitat i l’incompliment de contracte sinó que han desencadenat l’organització d’un torneig que està mostrant al món la pitjor de les imatges per a qualsevol espectacle esportiu, amb unes grades completament buides i l’eco com a únic efecte sonor.

Reconvertit en pista de pàdel, l’imponent Khalifa Complex de Doha ha estat l’escenari de diverses estampes que difícilment es podrien contemplar en cap altra disciplina professional. En un entorn desolador, amb el personal de neteja com a únic convidat d’excepció, una llegenda en actiu com Fernando Belasteguín atenia a peu de pista el canal oficial del circuit a YouTube, tot just després de la seva estrena al Major de Qatar, amb el seu company Arturo Coello.

Als antípodes d’aquell triomf seu davant 20.000 aficionats al Master WPT de Buenos Aires el 2018, el pentacampió de World Padel Tour va expressar en un pavelló totalment buit la seva satisfacció per arrencar “una nova etapa”, fent a més una crida als “que estimin el pàdel” perquè s’uneixin a la nova causa: la de “l’associació de jugadors” i la “la Federació Internacional”.

“Malgrat les baralles dels darrers anys, (el pàdel) no ha parat de créixer. Ni em vull imaginar si tots els actors anem junts en la mateixa direcció”, va afegir, excloent novament del repartiment l’escenari on ha forjat la seva llegenda.

El desenvolupament internacional d’aquest esport de la mà de World Padel Tour, el primer circuit professional a nivell mundial, no s’escapa de ningú. Tampoc un altre portaveu de la PPA, que a l’hora de referir-se als objectius de la seva associació es va referir a la introducció del pàdel “en altres mercats que potencialment puguin redundar en un creixement exponencial superior a l’actual”.

A causa de la creixent influència de Nasser al-Khelaïfi, Qatar parteix com l’escenari principal d’aquesta expansió anunciada des de la FIP i la PPA. Un nou statu quo que, tal com es pot comprovar en els escassíssims primers plànols del públic a Doha, dista molt de perseguir una disciplina inclusiva i oberta, sense distinció de gènere o condició social, com ho ha estat en els darrers anys de la mà de World Padel Tour.