Raphael acaba de recibir el alta hospitalaria después de otro problema de salud que le ha obligado a cancelar el concierto que tenía programado en A Coruña. Faltaba poco tiempo para el inicio de la actuación cuando los organizadores anunciaron que, lamentablemente, se tendría que suspender porque el cantante había tenido que acudir al hospital. A sus 83 años, el artista habría sufrido un episodio de taquicardias y una subida de tensión que le impidió subir al escenario. Lo acompañaron al hospital y, allí, los médicos decidieron que sería mejor que pasara la noche en observación.

El artista recibió el alta médica al día siguiente y ya ha podido regresar a Madrid, donde las cámaras de los medios de comunicación lo han captado entrando a su domicilio. Visiblemente tranquilo y con una sonrisa, en una imagen que ha servido para transmitir calma a sus seguidores después de las horas de incertidumbre.

¿Cómo se encuentra Raphael después del último susto de salud?

Una vez en Madrid, su hija también ha querido tranquilizar a todos sobre el estado del cantante. En declaraciones ante los micrófonos de Europa Press, ha restado importancia al episodio y ha asegurado que no había sido nada grave: «Ningún susto, ningún susto… todo dentro de lo que le puede pasar a cualquier persona», ha asegurado.

La restauradora también ha insistido en que la situación estaba controlada y que su padre se encontraba bien: «Está todo bajo control y todo bien«. Además, ha desmentido que Raphael hubiera pedido el alta voluntaria y ha aclarado que simplemente no se encontraba en condiciones de subir al escenario. «Con la indisposición que tenía, no podía actuar», ha señalado.

Raphael vuelve a cancelar una actuación, ahora por otro problema de salud | Europa Press

El mismo Raphael también ha querido dirigirse a sus seguidores a través de las redes sociales. En un comunicado, ha confirmado que había recibido el alta tras pasar la noche en observación y que las revisiones médicas habían sido favorables: «Afortunadamente, después de las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor«, ha escrito. También ha agradecido las muestras de afecto recibidas y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad: «Estoy bien».

Otro problema de salud para Raphael

Este nuevo contratiempo llega casi dos años después de uno de los episodios de salud más complicados que ha vivido el cantante. En diciembre de 2024, Raphael tuvo que ser ingresado tras sufrir un episodio neurológico mientras participaba en la grabación de un especial de Navidad de La Revuelta. Las pruebas médicas acabaron revelando que padecía un linfoma cerebral primario, por el cual recibió tratamiento antes de retomar progresivamente su actividad profesional.

En 2025 regresó a los escenarios con la gira Raphaelísimo, con la cual ha recorrido diferentes ciudades de España y también de América. Ahora, este nuevo susto vuelve a poner el foco sobre su agenda de conciertos. De momento, no se han anunciado nuevas cancelaciones y el próximo compromiso del cantante sigue previsto para el sábado 28 de noviembre en Málaga. Su evolución médica será clave para saber si podrá cumplir estos compromisos.

Comunicado de Raphael tras el último susto de salud | Instagram

Así pues, Raphael ya se encuentra en casa, acompañado de su familia y recuperándose de este último episodio. Un susto que, según han explicado tanto él mismo como su entorno, ha evolucionado favorablemente.