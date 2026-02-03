Paco León está triunfando con el estreno de la película de Aída, que ha arrasado en su primer fin de semana en los cines. El director está promocionándola y, por eso, ha concedido un montón de entrevistas en los últimos días. La que más ha llamado la atención ha sido la que ha hecho a ac2ality, en la cual ha hecho confesiones muy impactantes sobre su vida íntima -y también sexual, sin vergüenza-.

Por ejemplo, ha sacado a la luz que ha hecho tríos y cuartetos: «Sí, claro, ¿con quién crees que estás hablando?«, ha lanzado con toda la naturalidad del mundo. En este espacio, le han preguntado directamente si había mantenido relaciones con otros hombres y también ha sido una respuesta afirmativa: «¿Si me han dado por detrás alguna vez? Sí, también. Y nunca había respondido esto, pero creo que se debe tener cultura sexual«. Eso sí, es más tradicional cuando hablamos de tipos de relaciones: «Prefiero mil cuernos clásicos que una pareja abierta».

Paco León, sincero en las preguntas sobre sexo que le han hecho | Youtube

¿Cuánto dinero tiene en el banco Paco León?

En esta entrevista, Paco León no ha callado nada y también ha satisfecho la curiosidad de los más curiosos en cuanto al dinero que ha llegado a hacer. Él, que se dedica al mundo de la televisión y el cine desde hace muchos años, ha engrosado la cuenta corriente hasta el punto de que afirma tener «entre 600.000 € y 800.000 €» en el banco. De hecho, deja caer que la cifra total se acerca más a la más alta que a la baja: «Sí, por ahí debe rondar». Con un patrimonio muy potente, también reconoce que ha llegado a gastar 3.000 € por una prenda de ropa.

Paco León también ha revelado, ante las preguntas de otros temas, que no cree en Dios y tampoco en el destino. No ha dudado ni un instante cuando le han preguntado qué piensa de la gestación subrogada: «Estoy totalmente en contra«. Tampoco es fan de los toros, dice. ¿Y es de aquellos que prefiere la tortilla con patatas o sin cebolla? Pues sin, según asegura.

Los actores de Aída triunfan en el primer fin de semana de la película en los cines | TVE

Sin pelos en la lengua ni ningún tipo de vergüenza, el director de cine vuelve a demostrar que es de los famosos más transparentes a la hora de conceder una entrevista.