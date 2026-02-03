Paco León està triomfant amb l’estrena de la pel·lícula d’Aída, que ha arrasat en el seu primer cap de setmana als cinemes. El director està promocionant-la i, per això, ha concedit un munt d’entrevistes en els darrers dies. La que més ha cridat l’atenció ha estat la que ha fet a ac2ality, en la qual ha fet confessions molt impactants sobre la seva vida íntima -i també sexual, sense vergonya-.
Per exemple, ha tret a la llum que ha fet trios i quartets: “Sí, és clar, amb qui et penses que estàs parlant?“, ha etzibat amb tota la naturalitat del món. En aquest espai, li han preguntat directament si havia mantingut relacions amb altres homes i també ha estat una resposta afirmativa: “Si m’han donat per darrere alguna vegada? Sí, també. I mai no havia respost això, però crec que s’ha de tenir cultura sexual“. Això sí, és més tradicional quan parlem de tipus de relacions: “Prefereixo mil banyes clàssiques que una parella oberta”.
Quants diners té al banc Paco León?
En aquesta entrevista, Paco León no ha callat res i també ha satisfet la curiositat dels més tafaners pel que fa als diners que ha arribat a fer. Ell, que es dedica al món de la televisió i el cinema des de fa molts anys, ha engreixat el compte corrent fins al punt que afirma tenir “entre 600.000 € i 800.000 €” al banc. De fet, deixa anar que la xifra total s’apropa més a la més alta que no pas a la baixa: “Sí, per allà deu voltar”. Amb un patrimoni molt potent, també reconeix que s’ha arribat a gastar 3.000 € per una peça de roba.
Paco León també ha revelat, davant les preguntes d’altres temes, que no creu en Déu i tampoc en el destí. No ha dubtat ni un instant quan li han preguntat què pensa de la gestació subrogada: “N’estic totalment en contra“. Tampoc no és fan dels toros, diu. I és d’aquells que prefereix la truita amb patates o sense ceba? Doncs sense, pel que assegura.
Sense pèls a la llengua ni cap tipus de vergonya, el director de cinema torna a demostrar que és dels famosos més transparents a l’hora de concedir una entrevista.