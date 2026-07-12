No es que no haya nombres masculinos, que los hay y muchos. Pero la apuesta por las autoras es muy destacada. Así será la rentrée literaria del otoño en el Grupo 62. Como cada julio, este gigante del mundo editorial catalán ha hecho balance del último curso esta semana y ha anunciado las novedades que tiene preparadas para septiembre, octubre y noviembre, el prólogo de la campaña de Navidad. En la lista, hay dos títulos que sobresalen y que el mismo grupo editor ha querido destacar, y ambos tienen la firma de una autora: Laura Gost y Montserrat Duch Plana.



Gost (Sa Pobla, 1993) está llamada a ser la estrella comercial de la temporada con la novela distópica ‘El preu de néixer’, que publicará Proa, y Duch (Tarragona, 1959) ha dirigido ‘Història de les dones. Una nova història de Catalunya’, del sello Edicions 62, es un volumen que se presenta como «obra monumental» y está destinado a llenar «un vacío» en la historiografía nacional.

Laura Gost, autora de ‘El preu de néixer’ / ACN

La novelista mallorquina –que en 2023 ganó el Premi Proa con ‘Les cendres a la piscina’– ya es un fenómeno antes de que su nuevo título llegue a las librerías. El lanzamiento en catalán será el 9 de septiembre, pero la novela ya se está traduciendo a siete lenguas (francés, inglés, italiano, castellano, neerlandés, griego y turco) y se han vendido los derechos audiovisuales para una película en EE.UU. Las traducciones se publicarán el año que viene y, del proyecto audiovisual, rodeado de secretismo como es habitual en estos casos, aún no se sabe nada.

Con solo 200 páginas, Gost se adentra en una sociedad imaginaria superpoblada donde una ley determina que toda persona que quiera tener un hijo debe tener el derecho de «relevo» cedido por alguien más, alguien más que debe morir para dejarle ese espacio. Los dilemas que genera este punto de partida son el motor de un thriller distópico que ha hecho que editoriales de siete países quieran publicarla sin siquiera esperar a ver el resultado comercial de la edición catalana.

Rehacer la historia de Cataluña con una mirada femenina

En otro universo literario completamente diferente, está ‘Història de les dones’. La obra, coordinada por la catedrática de historia contemporánea de la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Duch, junto con un equipo de cinco asesoras, tiene la voluntad de generar una nueva lectura de la historia de Cataluña a partir de una mirada femenina. El eslogan con el que se presenta indica que se trata de una «nueva historia de Cataluña explicada con una concepción femenina». Más de 600 páginas para un centenar de episodios firmados por autoras y autores, pero que hablan de ámbitos en los que las mujeres han tenido un papel decisivo en «la conformación de la sociedad catalana», desde la prehistoria hasta la actualidad. «La historia total significa la historia con las mujeres, de las mujeres y en los campos en los que se sitúan las mujeres», afirma Duch. En el encuentro con la prensa de esta semana, la historiadora aseguraba que ha querido «rehacer la historia de Cataluña». Ve en el país un «déficit crónico» porque la historiografía aún está «dominada por un filtro masculino». Y se propone empezar a cambiar esta situación.

Montserrat Duch Plana, directora de la obra ‘Història de les dones’, y su editora, Pilar Beltran, en el encuentro con la prensa de esta semana / Mireia Comas

Camilla Läckberg, Ada Castells, Eva Comas-Arnal

Además de Gost y Duch, la campaña de otoño del Grupo 62 ofrece muchas firmas femeninas más, como Camilla Läckberg, que será de las primeras en llegar a las librerías, el 26 de agosto, con ‘La ploramorts’, que ya se ha convertido en uno de los libros más vendidos en Suecia este año. En los días posteriores, desembarcará Ada Castells con otra distopía, ‘L’antropòloga’, una historia donde una mujer intenta curar la tristeza generalizada de una sociedad gobernada por la IA después del colapso. La acompañarán Mònica Usart con ‘Canvi de temps’; Care Santos con ‘Buidar la casa’; Marta Roqueta con ‘Maternitats sense tribu’ y Ada Parellada con ‘Cuina d’hivern’. Todas compartirán temporada con otra perla, ‘Nit blava a Ginebra’, de Eva Comas-Arnal. La autora que ganó el Premi Proa de 2024 con ‘Mercè i Joan’ continúa en el redescubrimiento novelado de la vida de Mercè Rodoreda. Esta vez, la historia comienza en 1959, cuando un tranvía atropella a Rodoreda en la ciudad suiza donde vivía exiliada y este hecho grave la lleva a revisar su vida y la relación siempre turbulenta con Joan Prat (o Armand Obiols) y a dar impulso a su carrera literaria, una etapa que desemboca en la publicación de su obra más célebre, ‘La plaça del Diamant’.

Martí Gironell, Puyal, Kavafis, Carner

Para no marginar a los hombres –y no repetir sus patrones históricos a la inversa–, cabe dejar constancia que también hay muchas obras con firma masculina previstas para el otoño literario del Grupo 62. Destaca ‘Malaveïna’, la nueva obra de Martí Gironell, situada en el Empordà y protagonizada por una hechicera y curandera que enfrenta los prejuicios y las supersticiones de su época. Entre los otros títulos previstos, se encuentran ‘El factor Puyal’, de Josep Maria Deu, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera retransmisión radiofónica en catalán de un partido de fútbol después de la Guerra Civil, que se celebra el 5 de septiembre. Y también, ‘Manual de flotación’, de Jordi Marrón, Premio BBVA Sant Joan 2026; ‘Les conseqüències’, de Pere Antoni Pons; ‘Marques que marquen’, la nueva obra de Ramon Solsona; ‘Sense pietat’, de Jo Nesbø y clásicos como la ‘Poesia completa’ de Konstantinos P. Kavafis o ‘Poesia 1957’, de Josep Carner, que ha sido inencontrable durante años.

Las ventas de libros continúan aumentando

El otoño que ya tienen listo y la posterior campaña de Navidad cerrarán un año en el que, según las estimaciones del director editorial del Grupo 62, Emili Rosales, continúan aumentando las ventas, como en todo el sector editorial. De hecho, podría ser que superen un poco el incremento del 4% con el que se cerró 2025. El crecimiento del grupo es sostenido desde la pandemia, y el acumulado ya llega al 30%. «La pandemia fue un punto de inflexión, porque durante el confinamiento la gente no quería limitarse a las pantallas, pero después se ha mantenido, seguramente por un hartazgo del consumo digital en el día a día. Se lee más, sobre todo los jóvenes, y la lectura reposada se quiere en papel», concluye Rosales.