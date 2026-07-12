Una cala mediterránea auténtica y serena de la Costa Brava: de las más bonitas según National Geographic 2026

National Geographic ha escogido una joya de la Costa Brava como la única playa española en su ranking de las más bonitas del mundo para 2026. Santa Cristina, situada en Lloret de Mar, destaca por sus aguas turquesas, el entorno natural de pinos y un perfil familiar que la convierte en un destino imprescindible para quienes buscan escapadas cerca de Barcelona.

A solo una hora de la ciudad condal, esta cala mediterránea perfecta se ha colado entre paraísos exóticos de Tailandia o Filipinas gracias a su belleza tranquila y accesible. National Geographic la describe como «una cala mediterránea perfecta», elogiando la arena dorada y el ambiente relajado que la diferencia de otras calas más concurridas de la Costa Brava.

Cómo es la playa de Santa Cristina

Situada en el término municipal de Lloret de Mar, Santa Cristina es un oasis de paz entre el bullicio turístico. La arena fina y dorada, las aguas turquesas y el manto de pinos que cubre el acceso convierten la visita en una experiencia sensorial.

Es una cala amplia, de fácil acceso pero con un encanto semi-salvaje. El mar suele estar en calma, ideal para familias con niños o para quienes quieren nadar con seguridad. La brisa que atraviesa el pinar aporta un olor inconfundible que refresca incluso los días más calurosos.

A pesar de la proximidad con Lloret, mantiene un ambiente más cuidado y relajado. No encontrarás discotecas ni grandes hoteles pegados a la arena: solo limpieza, aguas transparentes y el suave sonido de las olas.

Por qué la ha escogido National Geographic en 2025

La prestigiosa publicación la ha incluido en su lista de las 25 playas más bonitas del mundo para 2025, siendo la única playa española seleccionada. Según National Geographic, es «una cala mediterránea perfecta» gracias a su belleza sin artificios y a la facilidad de acceso para locales y viajeros.

El ranking incluye destinos como Filipinas, Grecia, México o Tailandia, demostrando que Santa Cristina compite en belleza con lugares mundialmente reconocidos. Para la revista, su principal atractivo es la armonía entre naturaleza y comodidad, la capacidad de ofrecer una experiencia auténtica sin estar masificada y la calidad del entorno protegido.

Este reconocimiento internacional subraya el valor de tesoros locales que a menudo pasan desapercibidos en favor de destinos más lejanos y costosos.

Cómo llegar desde Barcelona

Uno de sus grandes atractivos es la proximidad con Barcelona. En coche se tarda aproximadamente una hora y diez minutos, dependiendo del tráfico. El trayecto transcurre principalmente por la AP-7 o la C-32, con un desvío final hacia Lloret de Mar y la carretera costera GI-682.

El último tramo de acceso a la playa se realiza por un camino peatonal entre pinos, con vistas panorámicas que convierten el paseo en parte de la experiencia. Hay un aparcamiento cercano, aunque en verano conviene llegar temprano para encontrar lugar.

Para quienes prefieren el transporte público, se puede tomar un autobús desde Barcelona hasta Lloret de Mar (aprox. 1h20min) y luego un taxi o bus local hasta la zona de acceso. Aunque es menos directo, sigue siendo una opción asequible para excursiones de un día.

Planes y secretos cerca de Lloret de Mar

Visitar Santa Cristina es mucho más que pasar un día de playa. Muy cerca se encuentra la ermita de Santa Cristina, con vistas espectaculares al mar y un ambiente histórico que conecta con la tradición marinera local.

El camino de ronda permite explorar calas vecinas como Treumal o Boadella, cada una con su personalidad: más salvaje, más íntima o más familiar. Estos senderos bien señalizados son ideales para paseos suaves con paisajes espectaculares.

La gastronomía local también es un atractivo irresistible. En Lloret de Mar encontrarás desde chiringuitos con marisco fresco hasta restaurantes de cocina catalana tradicional, perfectos para culminar la excursión con un buen arroz o pescado a la brasa.

Además, el entorno natural invita a actividades como paddle surf, kayak o snorkel para explorar un fondo marino lleno de vida.

Descubre la joya catalana más internacional

Santa Cristina no es solo una playa bonita, sino un recordatorio del tesoro que tenemos a solo una hora de Barcelona. Su inclusión en el ranking de National Geographic confirma que no hace falta volar a Asia o América para encontrar un paraíso natural.

Es un destino que combina accesibilidad, belleza y autenticidad, ideal para familias, parejas o grupos de amigos que quieren desconectar sin complicaciones.

¿Y tú? ¿Ya has estado en Santa Cristina o te animas a descubrirla este año? Planifica tu visita, comparte tus fotos y cuéntanos tu experiencia. Porque las mejores playas no siempre están en el otro lado del mundo.