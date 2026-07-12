Las terrazas de Barcelona que no te puedes perder este verano: cócteles, música y vistas únicas

Las tardes de verano piden espacios con brisa, luces y buen rollo. Si quieres levantar la mirada por encima de la ciudad y descubrir nuevas sensaciones, estás en el lugar adecuado. Las terrazas altas de Barcelona no solo ofrecen vistas, sino experiencias diferentes para cada ocasión.

Bonavista, el último descubrimiento retro

Estrenado este año, este rooftop del Hotel Moxy (Mallorca, 1) es pura nostalgia con ambiente de los setenta y ochenta. Pasteles, estampados pop e incluso vajilla Duralex dan vida a un espacio fresco, divertido e instagrameable. Perfecto para ser el protagonista de las stories de verano: cócteles originales y una estética que invita a quedarse horas.

Raima Evenings, el arte sube a la terraza

Escondida entre el bullicio del Raval se encuentra la planta 5 de la famosa papelería Raima (Comtal, 27). Una vez al mes, transforma su espacio en un rooftop exclusivo con tardeo literario, música e intercambio de libros. Es un rincón de creatividad y práctica cultural, donde te sentirás parte de una comunidad que une copas y palabras.

Negresco Princess, el hotel que juega en dos bandas

El rooftop de Negresco Princess (Roger de Llúria, 16‑18) propone desde bottomless brunches hasta afterworks con dj. Respira este ambiente cosmopolita, con vecinos y viajeros compartiendo espacio. Es una opción accesible y con estilo para cambiar de ritmo sin salir del centro.

Grand Hotel Central, lujo y piscina con vistas

En la reformada Via Laietana, el rooftop del Grand Hotel Central (Via Laietana, 30) ofrece piscina y panorama de postal. Esta temporada estrena el Aegean Summer, una pop‑up de L’Atelier Barcelona que combina pastelería y cócteles. Ideal para refrescarse, degustar dulces y descubrir una nueva cara de la ciudad desde arriba.

Disfrutar sin orden, pero con estilo

Aunque el orden aquí sea más emocional que cronológico, la versatilidad es la clave. Retro, arte, fiestas, chill out y lujo conviven en espacios que reflejan el alma de verano de Barcelona. Las terrazas son los verdaderos escenarios de la ciudad cuando cae el sol.

Consejos para aprovecharlas al máximo

Reserva con antelación, son espacios limitados.

Ve con ropa cómoda pero con estilo: es verano, pero es Barcelona.

Consulta programación musical y eventos temáticos: cada uno puede tener su momento estrella.

Respeta el espacio: disfruta, pero con educación.

Todas forman parte de una buena ruta de verano

Primera parada, Bonavista para comenzar con colores vibrantes. La segunda, Raima para alimentar el entendimiento y el paladar. La tercera, Negresco para fiesta y ambiente, y finalmente Grand Hotel para disfrutar de un final espectacular con piscina y dulzura. Cuatro terrazas, cuatro maneras de ver la ciudad desde otro punto de vista.

Estas no son solo terrazas, son experiencias para saborear el verano barcelonés. Comparte este artículo con amigos que quieran descubrir nuevas alturas y con ganas de aventura urbana.