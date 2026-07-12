Les terrasses de Barcelona que no et pots perdre aquest estiu: còctels, música i vistes úniques

Les tardes d’estiu demanen espais amb brisa, llums i bon rotllo. Si voleu alçar la mirada per sobre de la ciutat i descobrir noves sensacions, esteu en el lloc adequat. Les terrasses altes de Barcelona no només ofereixen vistes, sinó experiències diferents per a cada ocasió.
Bonavista, l’últim descobriment retro
Estrenat aquest any, aquest rooftop de l’Hotel Moxy (Mallorca, 1) és pura nostalgia amb ambient setanter i vuitanter. Pastels, estampats pop i fins i tot vaixella Duralex donen vida a un espai fresc, divertit i instagramable. Perfecte per ser el protagonista de les stories d’estiu: còctels originals i una estètica que convida a quedar-s’hi hores.
Raima Evenings, l’art puja a la terrassa
amagada entre l’enrenou del Raval hi ha la planta 5 de la famosa papereria Raima (Comtal, 27). Un cop al mes, transforma el seu espai en un rooftop exclusiu amb tardeo literari, música i intercanvi de llibres. És un racó de creativitat i pràctica cultural, on et sentiràs part d’una comunitat que uneix gots i paraules.
Negresco Princess, el hotel que juga en dues bandes
El rooftop de Negresco Princess (Roger de Llúria, 16‑18) proposa des de bottomless brunches fins a afterworks amb dj. Respira aquest ambient cosmopolita, amb veïns i viatgers compartint espai. És una opció accessible i amb estil per canviar de ritme sense sortir del centre.
Grand Hotel Central, luxe i piscina amb vistes
A la reformada Via Laietana, el rooftop del Grand Hotel Central (Via Laietana, 30) ofereix piscina i panorama de postal. Aquesta temporada estrena l’Aegean Summer, una pop‑up de L’Atelier Barcelona que combina pastisseria i còctels. Ideal per remullar-se, tastar dolços i descobrir una nova cara de la ciutat des de dalt.
Gaudir sense ordre, però amb estil
Encara que l’ordre aquí sigui més emocional que cronològic, la versatilitat és la clau. Retro, art, festes, chill out i luxe conviuen en espais que reflecteixen l’ànima d’estiu de Barcelona. Les terrasses són els veritables escenaris de la ciutat quan cau el sol.
Consells per aprofitar-les al màxim
- Reserva amb antelació, són espais limitats.
- Ves amb roba còmoda però amb estil: és estiu, però és Barcelona.
- Consulta programació musical i events temàtics: cada pot tenir el seu moment estrella.
- Respecta l’espai: gaudeix, però amb educació.
Totes formen part d’una bona ruta d’estiu
Primera parada, Bonavista per començar amb colors vibrants. La segona, Raima per alimentar l’enteniment i el paladar. La tercera, Negresco per festa i ambient, i finalment Grand Hotel per gaudir d’un final espectacular amb piscina i dolçor. Quatre terrasses, quatre maneres de veure la ciutat des d’un altre punt de vista.
Aquestes no són només terrasses, són experiències per assaborir l’estiu barceloní. Comparteix aquest article amb amics que vulguin descobrir noves altures i amb ganes d’aventura urbana.