«Ha sido una jornada muy ilustrativa». Con esta fórmula, muy poco habitual, finalizó la sexta sesión del primer juicio del caso 3% en la Audiencia Nacional. Fue una frase de despedida del presidente del tribunal, el eficaz magistrado José Joaquín Hervás, tras una intensa mañana en la que se practicaron las periciales. Una prueba esperada porque después de las testimoniales, los especialistas convocados debían debatir sobre si había gato encerrado en la lista de correos «Núria Bofill» que la Guardia Civil y la Fiscalía califican de «cártel de ingenierías» para conseguir y repartirse licitaciones.

De hecho, la jornada fue interesante porque los cuatro peritos desgranaron el funcionamiento de las licitaciones tanto en obras civiles como en los contratos de servicios que responden al enorme campo de la obra pública. El perito de la fiscalía, Zacarias Sala, que ayudó al juez instructor a construir la acusación, se enfrentó intelectualmente con el economista Álvaro Crespo, el profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya Bernat Arias y el ingeniero industrial Germán Palacín. Todos ellos con un don especial para hacerse entender de manera plástica en una materia expresamente rebuscada como es el mundo de la contratación pública.

La conclusión de los cuatro fue que si bien coincidían las bajas que presentaban en las licitaciones no se podía asegurar que fueran pactadas, y mucho menos que fuera un acuerdo en torno al grupo Núria Bofill. Y así se comprobó en un largo y extenso interrogatorio de la fiscal Virna Fernández, de los abogados defensores que llevaban los deberes muy bien hechos y, sobre todo, del presidente del Tribunal, hasta el punto que uno de los letrados, José Luis Osorio, ingenioso, felicitó al juez por la manera que tenía de formular las preguntas. Todo ello en torno a 9 contratos que forman el objeto de la acusación de las más de las 700 adjudicaciones investigadas. El juicio no se reanudará hasta el próximo 9 de diciembre y se podrían elevar conclusiones, al día siguiente y encarar la fase de informes antes de Navidad.

Una imagen de la vista en la Audiencia Nacional con la prueba pericial que se practicó del caso 3%/QSIA

Debate ilustrado de peritos

El perito Sala narró al tribunal cómo había realizado el peritaje en auxilio judicial encargado por el magistrado instructor José de la Mata. Es decir, desde la elaboración de los pliegos, la concurrencia de ofertas, las valoraciones y finalmente las adjudicaciones. «Un procedimiento legal», señaló, pero al que puso pegas por la «instrumentalización del procedimiento». Su tesis es que si las ingenierías que concurrían al concurso hacían una baja inferior al 9% -es decir, ofertar más de un 9% menos del precio de licitación- quedaban automáticamente fuera de la licitación.

Una circunstancia que conlleva que «la oferta económica no tenga ninguna relevancia y que la determinante sea la técnica». En este sentido, también criticaba que la solvencia técnica de la empresa licitadora fuera un criterio de valoración y que las decisiones de la Oficina de Evaluación Técnica -que evaluaba las ofertas- no tuvieran trazabilidad. «No puedo acreditar que funcionase como un órgano colegiado», sentenció. Dicho esto, el perito se abstuvo de concluir que había un pacto expreso entre las ingenierías que participaban del grupo Núria Bofill, es decir, de la existencia de un cártel.

El resto de peritos, sin embargo, profundizaron más en la figura de baja presentando un peritaje y habían analizado hasta 900 expedientes. De hecho, los otros tres peritos, expertos en la contabilidad pública y en costos de obra civil, argumentaron por qué las ingenierías que se presentaban tenían la misma baja. En resumen, serían dos motivos: las condiciones de mercado y el pliego de condiciones. Dos factores que generan un «estrecho margen a la temeridad» y que la oferta técnica tenga más peso». «No hace falta un pacto para explicar el resultado», concluyeron los tres peritos, cada uno en su ámbito de estudio. «Se adaptan a los márgenes de cada administración licitadora, no hace falta un pacto colusorio», añadieron. Como muestra, aportaron un cuadro de bajas estandarizadas por cada nivel de obra aunque, a veces, puede ocurrir que una oferta con baja temeraria tenga la adjudicación porque se ha justificado, una reducción de precio por debajo de la media.

Una de las tablas expuestas en el juicio del 3% sobre las medias de las bajas por tipo de obra licitada

«La mejor oferta técnica»

En esta línea, señalaron que «si una empresa sabe que tiene la mejor oferta técnica -por experiencia y solvencia- presenta su oferta económica en línea con los márgenes de bajas de la administración licitadora, y no intentará ofrecer bajas superiores». «Cada empresa adapta su comportamiento a los pliegos de condiciones y a la administración licitante que tiene sus márgenes», indicaron. Unos argumentos que también expresaron la multitud de testigos que desfilaron por el estrado entre martes y miércoles de esta semana.

Además, en esta ocasión los cuatro peritos coincidieron en que la baja «no es un simple valor medio». Es un baremo que tiene presentes muchos elementos para cada administración y para cada licitador. Por ejemplo, y según detalló uno de los peritos, de los 9 expedientes analizados los plazos se alargaron entre dos y tres veces del período establecido en la licitación por causas ajenas a las ingenierías -falta un informe de la Agencia Catalana del Agua o falta un dossier ambiental-. Un dato que hace que se disparen los costos del euro/hora de los técnicos que realizan los proyectos, un elemento que no incentiva a hacer bajas por debajo del porcentaje habitual de cada licitadora.

«Solo conociendo el mercado ya ves que no puedes hacer una oferta a la baja», concluyeron. En este sentido, los peritos aseguraron que las empresas tienen muy bien estudiados y medidos los hábitos y las condiciones de cada licitadora. «Trabajan con una expectativa empresarial», resumió un perito para explicar la tarea de calcular si en una licitación con la baja que acepta la licitadora para no ser considerada temeraria se pueden ganar la vida. De hecho, el perito de la acusación que habría analizado 180 expedientes admitió que no hizo un estudio de mercado sobre las licitaciones similares en otras administraciones y admitió -en coincidencia con los otros peritos- que, en general, las contrataciones valoran en un 30-35% la oferta económica y el 70-65% la oferta técnica más susceptible de valoración subjetiva por parte de la Mesa de Contratación.