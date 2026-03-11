Sorpresa interesante en la vigésima tercera jornada del juicio contra los Pujol Ferrusola. Este miércoles, tras los habituales problemas técnicos de la Audiencia Nacional, que pronto tendrán un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha subido al estrado virtual, el exagregado de Interior en la embajada española en Andorra, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Celestino Barroso. Un testimonio esperado por las defensas y que ha dejado desprotegidas las acusaciones, hasta el punto de que el fiscal del caso, Fernando Bermejo, ha tenido que repreguntar para intentar reducir la catástrofe para la tesis acusatoria que ha supuesto el breve interrogatorio al que el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, y el abogado de Francesc Robert, Fermín Morales.

Barroso no solo ha admitido las presiones a los ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA), -donde los Pujol Ferrusola, tenían el dinero- sino que ha detallado de quién recibió la orden. En concreto, del comisario Pedro Esteban, el jefe de la Brigada de información de Barcelona del CNP y el arquitecto de la operación contra los jueces favorables a la autodeterminación. Un caso que ahora se ha reabierto en los juzgados de Madrid a raíz de los audios que muestran cómo articuló la operación y cómo lo protegió el exdirector Adjunto Operativo del CNP, Eugenio Pino, único condenado por ahora por su participación en la operación Cataluña.

Joan Pau Miquel, durante su declaración/QS

Corrobora la conversación

Barroso ha corroborado punto por punto la versión expuesta en el testimonio de Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la BPA, que relató cómo el policía le avisó de la posible «descalabro» que recibiría el banco si no colaboraba. Una reunión que Miquel grabó y que El Món ha publicado. Barroso ha reconocido que le ordenaron trasladar el mensaje de que el «Banco Madrid tenía problemas» y que sería bueno que «se entrevistaran con un tal Félix Rodríguez (el sobrenombre del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martin Blas)«.

La orden de trasladar el mensaje la recibió de Esteban. De hecho, Barroso justo antes de ser destinado a Andorra, trabajaba en la jefatura del CNP en Barcelona. Asimismo, se ha desentendido de lo que pasó después de la reunión y ha alegado que «no conocía» a Martin Blas. En el mismo sentido, también ha eludido responsabilidades sobre la volcadura de información en la embajada de España en Andorra sobre las cuentas de la entidad. Una volcadura que ha abierto otra brecha en la instrucción del caso.