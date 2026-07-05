El Departamento de Política Lingüística ha trabajado estrechamente con 3Cat para elaborar los materiales autoformativos Català fàcil, dirigidos a aprendices principiantes. Sin embargo, lejos de detenerse con este proyecto de contenidos que facilitan el acceso al catalán, con antecedentes como el Digui, digui de 1984, ambas partes están trabajando conjuntamente para diseñar y elaborar nuevos materiales de autoaprendizaje de la lengua catalana dirigidos específicamente a colectivos profesionales, como el taxi. Lo ha detallado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una respuesta por escrito a una pregunta de Junts sobre si la Consejería dispone de estudios en relación a las necesidades de formación en lengua catalana del sector del taxi.

El anuncio llega en un momento de cambios normativos de gran importancia para el transporte público en vehículos de hasta nueve plazas. La futura ley de transporte –en plena tramitación parlamentaria– y las directrices de la medida 6.6 del Pacto Nacional por la Lengua prevén una actualización de los requisitos de conocimiento de catalán tanto para el sector del taxi como para las VTC. Por este motivo, Política Lingüística, en colaboración con la Dirección General de Transportes y Movilidad, está recopilando información «cuantitativa» y «cualitativa» para dimensionar «correctamente las necesidades formativas del sector». A lo largo de los últimos meses, el ejecutivo de Salvador Illa ha mantenido reuniones e interlocución directa con representantes de los taxistas y de las comunidades con más presencia en el colectivo para conocer sus conocimientos previos de la lengua, sus usos habituales y, especialmente, sus condicionantes laborales.

En el terreno de la acreditación, también se está trabajando para mejorar y actualizar los diferentes certificados de conocimientos de catalán, incluyendo el del nivel B1, que, según el consejero, «tendrá un papel central en el despliegue» de la futura ley de transporte. «El objetivo final es garantizar que todos los profesionales dispongan de itinerarios formativos accesibles, flexibles y compatibles con su realidad laboral, y que puedan alcanzar progresivamente las competencias lingüísticas necesarias para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía y garantizar sus derechos lingüísticos», detalla Vila.

Un hombre toma un taxi en Sants / Jordi Borràs / ACN

Diversas líneas estratégicas para «fortalecer» la formación y acreditación de catalán

Por otro lado, el consejero recuerda que el Gobierno trabaja en diversas líneas estratégicas para «fortalecer el sistema de formación y acreditación de catalán» entre la población adulta, con «especial atención» a las necesidades vinculadas al mundo del trabajo y a los sectores profesionales que tienen una relación directa con la atención a la ciudadanía como, por ejemplo, el taxi. En este sentido, Vila defiende que el ejecutivo está impulsando una transformación estructural del modelo de enseñanza para adultos para hacerlo menos estacional y más capilar en toda Cataluña. Entre las principales medidas adoptadas, destaca el relanzamiento del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), que ha incrementado su plantilla y ha logrado reducir de forma sustancial la lista de espera de personas sin plaza (pasando de cerca de un 20% en el curso 2024-2025 a menos de un 6% en el curso 2025-2026).

Asimismo, se ha abierto una segunda convocatoria de subvenciones para que ayuntamientos, entidades sociales y colegios profesionales puedan organizar cursos gratuitos de niveles básicos (A1 y A2), una línea que en su primera fase ya financió 350 nuevos cursos y más de 8.750 plazas en todo el país, y ha contado con la participación de 205 organismos locales y entidades sociales. Todas estas herramientas se complementarán próximamente con la creación de una comisión de lengua dentro del Consejo del Diálogo Social y un acuerdo entre los principales actores que forman parte para desplegar «una estrategia de fomento del aprendizaje, el uso y la sensibilización de la lengua en el entorno laboral, cuyo contenido se presentará próximamente».