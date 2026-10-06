Sentencia esperada, pero que aún cobra más valor en el actual contexto de convocatoria electoral en el Congreso español. Los magistrados del Tribunal Constitucional han estimado, con 7 votos a favor y 5 en contra, el recurso de amparo de la exconsejera de Dolors Bassa y ordenan al Tribunal Supremo aplicar la amnistía a todos los procesados y condenados por malversación. También entraba en el debate del plenario, la ponencia del magistrado José María Macías, nada partidario de la amnistía, pero que retiró su documento para rehacerlo y captar el sentir mayoritario del pleno favorable a la amnistía.

La diferencia de los dos textos del pleno de esta mañana era el tono y la rotundidad con que el TC se dirigía a la sala penal del Tribunal Supremo para hacer cumplir la resolución. Con la decisión, se abre una etapa definitiva porque el Supremo en cuestión de horas podría levantar las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull y el magistrado instructor, Pablo Llarena, levantar las órdenes de detención que afectan a los exiliados, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

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