Mueren dos catalanes y dos más resultan heridos en un accidente en Arabia Saudita

Dos catalanes han muerto y dos más han resultado heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudita. Según ha adelantado el medio español 20 Minutos, y ha confirmado posteriormente el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno del Estado, las víctimas mortales son un hombre y una mujer. También lo son los dos heridos. El hombre, de 67 años, se encuentra en estado más grave, mientras que la mujer, de 53 años, estaría leve. Los cuatro afectados estaban en el país árabe haciendo turismo. El incidente se ha producido mientras conducían a unos 1.000 kilómetros de la capital saudita, Riad. Las autoridades sauditas ya han confirmado los hechos a las españolas, y la embajada española en Arabia Saudita está ofreciendo atención a las víctimas y a sus familiares.

