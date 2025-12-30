Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident a l’Aràbia Saudita

Dos catalans han mort i dos més han resultat ferits en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita. Segons ha avançat el mitjà espanyol 20 Minutos, i ha confirmat posteriorment el Ministeri d’Afers Exteriors del govern de l’Estat, les víctimes mortals són un home i una dona. També ho són els dos ferits. L’home, de 67 anys, es troba en estat més greu, mentre que la dona, de 53 anys, estaria lleu. Els quatre afectats estaven al país àrab fent turisme. L’incident s’ha produït mentre conduïen a uns 1.000 quilòmetres de la capital saudita, Riad. Les autoritats saudites ja han confirmat els fets a les espanyoles, i l’ambaixada espanyola a l’Aràbia Saudita està oferint atenció a les víctimes i als seus familiars.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol als familiars de les dues víctimes. En una publicació a la seva pàgina de la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X, ha desitjat “una ràpida recuperació” als dos catalans ferits. El conjunt del Govern ha lamentat, a més, la mort dels dos turistes implicats, i assegura que manté el contacte constant amb el ministeri d’Afers Exteriors espanyol per “prestar assistència” a víctimes o familiars en cas que sigui necessari. Val a dir que l’ambaixada espanyola a l’Aràbia Saudita ja ha començat els tràmits per repatriar els cossos de les dues víctimes mortals, i els seus representants visitaran dimecres els dos ferits a l’hospital.
Seguiment de les autoritats
També a través de les xarxes socials, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha “lamentat profundament” el sinistre i la pèrdua de dues vides. Ha explicat, a més, que coneix personalment membres de les famílies dels quatre afectats, i hi manté una “comunicació constant” en les darreres hores. Sobre els dos ferits, ha declarat que pateixen “lesions de diversa consideració”, i insta a esperar a “un diagnòstic més precís” de l’abast de les lesions.
Seguirà ampliació