Los jóvenes catalanes se inician en el consumo de alcohol a los 13,9 años de media, según indica la encuesta ESTUDES 2025 presentada por el Ministerio de Sanidad este miércoles. Este informe ha encuestado a 2.690 estudiantes entre 14 y 18 años en Cataluña, y ha constatado que un 73,1% de los jóvenes catalanes ha probado alguna vez el alcohol. Más de la mitad de los jóvenes, un 51,3%, ha bebido en el último mes.

En esta encuesta se señala que el consumo es ligeramente más alto entre las chicas, con un 73,9%, que los chicos, un 72,4%. Además, un 41,5% de los encuestados se ha emborrachado alguna vez y un 17,4% lo ha hecho en el último mes.

De acuerdo con las conclusiones del informe con los datos en todo el Estado y basándose en las 35.256 entrevistas realizadas a estudiantes de Enseñanzas Secundarias, la sustancia con mayor prevalencia de consumo es el alcohol, sin embargo, el número de personas que afirman haber consumido esta droga alguna vez en la vida ha disminuido en dos puntos porcentuales respecto al 2023.

Consumo de tabaco y cannabis

En segunda posición se encuentra el tabaco, cuya prevalencia de consumo continúa descendiendo entre los estudiantes, logrando así los datos más bajos de toda la serie histórica. En este sentido, respecto al 2023, hay un descenso de 6,1 puntos porcentuales cuando se hace referencia al consumo alguna vez en la vida.

Un hombre preparando un cigarrillo con tabaco de liar / EP

La tercera droga más consumida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, y la primera de las sustancias de carácter ilegal, es el cannabis. El 21% de los jóvenes admite haber consumido cannabis en alguna ocasión, lo que supone una bajada de 5,9 puntos porcentuales respecto a la anterior medición.

Mientras que la edad de inicio en el consumo de alcohol (13,9) es la misma que la media española, los catalanes son los que se inician más tarde en el consumo de tabaco, con 14,5 años de media, y cannabis, con 15 años.

Por su parte, los hipnosedantes, como tranquilizantes o somníferos, con o sin receta siguen siendo la cuarta sustancia psicoactiva de mayor prevalencia de consumo. En esta línea, el 17,9% de los estudiantes declaran haber tomado esta droga en alguna ocasión; mientras que en ámbitos de tiempo más cercanos (último año y mes), los porcentajes bajan al 13,1% y 7,8% respectivamente.

En cuanto al consumo de éxtasis, este pierde fuerza en todos los tramos temporales. Así, el 2,4% de los estudiantes admite haberlo consumido alguna vez. Por su parte, el consumo de cocaína se estanca y repite la misma prevalencia del 2023 en cuanto al consumo en alguna ocasión, con un 2,9%.