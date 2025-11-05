Els joves catalans s’inicien en el consum d’alcohol als 13,9 anys de mitjana, segons indica l’enquesta ESTUDES 2025 presentada pel Ministeri de Sanitat aquest dimecres. Aquest informe ha enquestat 2.690 estudiants entre 14 i 18 anys a Catalunya, i ha constatat que un 73,1% dels joves catalans ha provat algun cop l’alcohol. Més de la meitat dels joves, un 51,3%, n’ha begut en l’últim mes.
En aquesta enquesta s’apunta que el consum és lleugerament més alt entre les noies, amb un 73,9%, que els nois, un 72,4%. A més, un 41,5% dels enquestats s’ha emborratxat algun cop i un 17,4% ho ha fet en el darrer mes.
D’acord amb les conclusions de l’informe amb les dades a tot l’Estat i basant-se en les 35.256 entrevistes fetes a estudiants d’Ensenyaments Secundaris, la substància amb major prevalença de consum és l’alcohol, tot i això, el nombre de persones que afirmen haver consumit aquesta droga alguna vegada a la vida ha disminuït en dos punts percentuals respecte al 2023.
Consum de tabac i cànnabis
En segona posició es troba el tabac, la prevalença de consum del qual continua descendint entre els estudiants, aconseguint així les dades més baixes de tota la sèrie històrica. En aquest sentit, respecte al 2023, hi ha un descens de 6,1 punts percentuals quan es fa referència al consum alguna vegada a la vida.
La tercera droga més consumida entre els estudiants d’Ensenyaments Secundaris, i la primera de les substàncies de caràcter il·legal, és el cànnabis. El 21% dels joves admeten haver consumit cànnabis en alguna ocasió, la qual cosa suposa una baixada de 5,9 punts percentuals respecte a l’anterior mesurament.
Mentre que l’edat d’inici en el consum d’alcohol (13,9) és la mateixa que la mitjana espanyola, els catalans són els que s’inicien més tard en el consum de tabac, amb 14,5 anys de mitjana, i cànnabis, amb 15 anys.
Per la seva banda, els hipnosedants, com tranquil·litzants o somnifers, amb o sense recepta continuen sent la quarta substància psicoactiva de major prevalença de consum. En aquesta línia, el 17,9% dels estudiants declaren haver pres aquesta droga en alguna ocasió; mentre que en àmbits de temps més propers (últim any i mes), els percentatges baixen al 13,1% i 7,8% respectivament.
Quant al consum d’èxtasi, aquest perd força en tots els trams temporals. Així, el 2,4% dels estudiants admet haver-lo consumit alguna vegada. Per la seva banda, el consum de cocaïna s’estanca i repeteix la mateixa prevalença del 2023 quant al consum en alguna ocasió, amb un 2,9%.