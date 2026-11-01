Patricia Fuentes (@whoispat____), una influencer de Barcelona con más de 16.000 seguidores en TikTok y 59.000 en Instagram, ha compartido un vídeo en la red social china criticando la actitud de otra persona que ha mantenido el catalán en un negocio de restauración de la capital catalana. La creadora de contenido carga duramente contra la actitud de una clienta que entró en un bar para pedir un café con leche de avena e insistió en expresarse en catalán frente a un camarero chino.

Los hechos, según el relato de Fuentes en uno de sus vídeos, se produjeron en un bar donde suelen preparar un buen café. Mientras ella estaba allí, otra clienta entró en el local y se dirigió al encargado del negocio empleando un «catalán muy de pueblo», según la opinión de la influencer. Burlándose de este acento, Fuentes detalla que la chica pidió un bocadillo y un cortado con leche de avena y que el camarero era incapaz de entenderla.

Entonces, la creadora de contenido subraya que «saltó» con el comportamiento de la clienta catalanoparlante y le espetó: «¿No ves que no te entiende, que no habla catalán?», recriminándole lo que ella considera una falta de consideración hacia un trabajador extranjero. «¡Estás yendo a casa de una persona que tiene un restaurante, es de otro país y le hablas en catalán! ¡Qué falta de respeto!», sentencia en el vídeo –donde muestra un desconocimiento total del Código de Consumo de Cataluña–, con el mensaje implícito de que la lengua correcta para hablar con un chino que vive y trabaja en Barcelona es el español.

¿Qué dice la ley?

El marco legal —amparado por el Estatuto de Autonomía y el Código de Consumo— establece que las empresas y los establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña. Es decir, los consumidores deben poder ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan. Además, esta normativa obliga a todos los establecimientos comerciales y de restauración abiertos al público a disponer de la información fija, la rotulación y los documentos básicos (como las cartas o las listas de precios) al menos en catalán.