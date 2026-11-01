Patricia Fuentes (@whoispat____), una influenciadora de Barcelona amb més de 16.000 seguidors a TikTok i 59.000 a Instagram, ha compartit un vídeo a la xarxa social xinesa carregant contra l’actitud d’una altra persona que ha mantingut el català en un negoci de restauració de la capital catalana. La creadora de contingut carrega durament contra l’actitud d’una clienta que va accedir a un bar per demanar un cafè amb llet de civada i va insistir a expressar-se en català davant un cambrer xinès.
Els fets, segons el relat de Fuentes en un dels seus vídeos, es van produir en un bar on acostumen a preparar un bon cafè. Mentre ella era allà, una altra clienta va entrar al local i va adreçar-se al responsable del negoci emprant un “català molt de poble”, segons l’opinió de la influenciadora. Burlant-se d’aquest accent, Fuentes detalla que la noia va demanar un entrepà i un tallat amb llet de civada i que el cambrer era incapaç d’entendre-la.
Aleshores, la creadora de contingut subratlla que va “saltar” amb el comportament de la clienta catalanoparlant i li va etzibar: “No veus que no t’entén, que no parla català?”, recriminant-li el que ella considera una falta de consideració cap a un treballador estranger. “Estàs anant a casa d’una persona que té un restaurant, és d’un altre país i li parles en català! Quina falta de respecte!”, sentencia en el vídeo –on mostra un desconeixement total del Codi de Consum de Catalunya–, amb el missatge implícit que la llengua correcta per parlar amb un xinès que viu i treballa a Barcelona és el castellà.
Què diu la llei?
El marc legal —emparat per l’Estatut d’autonomia i el Codi de Consum— estableix que les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. És a dir, els consumidors han de poder ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. A més, aquesta normativa obliga tots els establiments comercials i de restauració oberts al públic a disposar de la informació fixa, la retolació i els documents bàsics (com ara les cartes o les llistes de preus) almenys en català.