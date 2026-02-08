Un informe de Plataforma per la Llengua revela la «precariedad absoluta» del catalán en las salas de cine. El estudio, que se ha elaborado a partir de los datos del Departamento de Política Lingüística y de la información facilitada por distribuidoras y salas de cine, ha revelado que solo dos de los 114 títulos en catalán estrenados el pasado 2025 se han proyectado en Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y Andorra. Y la mayoría de los estrenos que han ido más allá de la parte del Principado que está dentro del estado español –no hay datos de la Cataluña Norte– solo se han visto en una o dos salas. Esta es una de las principales conclusiones del informe, y también señala que el 85% de las películas estrenadas en catalán en 2025 no se han podido ver en los cines del País Valenciano, en las Islas Baleares o en Andorra.

Entre el 3 de enero y el 25 de diciembre de 2025 –el último día del año con estrenos cinematográficos–, se estrenaron un total de 114 películas y documentales en versión original, doblada o subtitulada al catalán dentro del circuito comercial. Todas estas estrenas se proyectaron en Cataluña, pero, en cambio, solo 20 se programaron en cines del País Valenciano (17,5 %), 17 en Andorra (14,9 %) y 16 en las Islas Baleares (14 %). Entre todas estas, solo Wolfgang y Mar i cel se pudieron ver en los cines de los cuatro territorios. Además de estas dos, si se aparta Andorra de la ecuación, solo ha habido 5 más que se han podido ver simultáneamente en Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano. Todas en versión original en catalán a excepción de Detectiu Conan: One-eyed flashback, que estaba doblada al catalán.

La ONG del catalán subraya que el informe concluye que hay una distribución «muy desigual» del cine en catalán y una oferta «extremadamente limitada» fuera de Cataluña, a menudo reducida a una o dos salas y con pocas sesiones. En este sentido, explica que en el País Valenciano no ha habido ninguna película doblada que se haya estrenado en más de un cine, concentrando la mayoría de las proyecciones en los Multicinemes Sucre de Vila-real (Castellón). En cuanto a las Islas Baleares, casi todos los estrenos se han podido ver solo en Palma, mayoritariamente en el CineCiutat, pero ha habido algunas otras que se han estrenado en los cines de la cadena AFICINE en Palma y en Manacor. En cambio, en el resto de Islas la programación de películas dobladas en catalán ha sido «testimonial». Esto contrasta con la situación vivida en Andorra, donde las copias dobladas al catalán han sido las mayoritarias, un hecho que ha permitido que se pudieran ver algunos de los títulos más taquilleros del año.

Usuarios de Aprodisca de la Selva del Camp se fotografían justo antes del inicio de la proyección de la película ‘Wolfgang (extraordinari)’ / ACN

Solo la mitad de las películas más taquilleras tenían versión doblada al catalán

Según los últimos datos que se han conocido de 2025, de las 10 películas más vistas en todo el Estado solo la mitad disponían de una versión en catalán: Jurassic World: El renacer, Avatar: Fuego y ceniza, Una película de Minecraft, Zootrópolis 2 y Cómo entrenar a un dragón. Las cinco se han podido ver en catalán en Cataluña, mientras que en Andorra se han podido ver cuatro y solo una en un único cine del País Valenciano. Ninguna sala de las Islas Baleares ha programado sesiones en catalán de las películas más exitosas del año.

De hecho, el informe también evidencia que la presencia del cine en catalán fuera de Cataluña se basa en versiones originales en lengua catalana, mientras que las películas dobladas tienen una presencia muy minoritaria. En el País Valenciano, de las 20 películas estrenadas en catalán, 12 lo hicieron en versión original y solo 8 con doblaje, ninguna de las cuales se proyectó en más de un cine. En las Islas Baleares, 10 de los 16 estrenos fueron en versión original, y la mayoría se concentraron en el CineCiutat. «El doblaje en catalán es clave para garantizar la accesibilidad a un público amplio, pero prácticamente no llega a los cines de estos territorios», concluye la ONG del catalán.

La receta de Plataforma per la Llengua para revertir la situación

La entidad en defensa del catalán recuerda los éxitos recientes como Alcarràs, Casa en llamas, El 47 o Wolfgang para remarcar que el problema no es la falta de público, sino la falta de oferta. Es por eso que Plataforma per la Llengua reclama a las administraciones que aumenten las ayudas al doblaje y a la subtitulación, que condicionen las ayudas públicas a una promoción efectiva de las versiones en catalán y que hagan cumplir la legislación vigente. La ONG del catalán recuerda la existencia de la Ley del cine de Cataluña, que establece cuotas mínimas de cine en catalán, pero lamenta que esta normativa se incumple de «manera sistemática» desde hace más de quince años. «La falta de despliegue reglamentario y de sanciones ha impedido revertir la situación de precariedad del catalán en las salas», argumenta, y también critica que la falta de regulación en el resto de territorios de habla catalana deja el cine en catalán a expensas de la voluntad de distribuidoras y exhibidores.