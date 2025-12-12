El edadismo describe la situación de discriminación que, en esta sociedad cada vez más longeva, sufren muchas personas mayores, solo por tener la edad que tienen. El edadismo se basa en estereotipos y prejuicios que pasan desapercibidos, que parecen poca cosa; pero que, como están tan presentes en el lenguaje, las actitudes y las políticas, tienen efectos negativos sobre la salud, la autoestima y los derechos de las personas mayores. El envejecimiento, que es una conquista social fruto de los avances en salud, bienestar y derechos, no puede ser un motivo de discriminación. Debemos sentir orgullo de ser uno de los países más longevos del planeta; pero para disfrutar plenamente de esta etapa es necesario romper prejuicios, porque no es la edad lo que define a las personas, sino su historia, sus capacidades y sus intereses.

Prioridad de la Diputación de Barcelona

La lucha contra el edadismo forma parte del proyecto Generaciones Diversas: hacia la igualdad de oportunidades, uno de los proyectos transformadores de la Diputación de Barcelona e incluye, entre otros, una línea de financiación de 1,5 millones de euros en iniciativas locales para impulsar acciones y políticas en el territorio de la provincia. Además, este otoño, la Diputación de Barcelona organizó el 1er Congreso de Edadismo: hacia unos municipios no edadistas, una iniciativa pionera en el Estado, con el objetivo de promover y compartir una visión diversa y enriquecedora de los procesos de envejecimiento y para poner esta problemática, que afecta a una parte importante de la población, en la agenda política y social.

Otra iniciativa impulsada desde la Diputación de Barcelona es la exposición Edadismo cero hacia las personas mayores que ya está itinerante por varios municipios de la provincia. Esta muestra invita a reflexionar sobre los estereotipos y los prejuicios asociados a la edad, denuncia las conductas edadistas que a menudo pasan desapercibidas y reivindica una mirada más inclusiva y más respetuosa hacia las personas mayores.

¿Tengo actitudes edadistas?

El edadismo está muy arraigado en nuestra manera de hacer y de pensar y por eso tenemos muchas actitudes discriminatorias de las cuales ni siquiera somos conscientes. Comprueba si tienes o no reacciones edadistas en situaciones de tu vida cotidiana con estos ejemplos.

Cuando una persona mayor se acerca al cajero automático, pienso que me tocará esperar más de lo normal.

👎🏻 Asumir que las personas mayores no tienen habilidades con las herramientas tecnológicas es edadismo.



Cuando me dirijo a una persona mayor, suelo hablarle más despacio porque sé que le cuesta más entender las cosas.

👎🏻 Tratar a las personas mayores de forma paternalista, como si no pudieran entender las cosas, es edadismo.



Cuando una persona mayor dice que vive sola, pienso que debe estar muy aislada y triste.

👎🏻 Creer que las personas mayores no pueden disfrutar de la autonomía y de la tranquilidad de vivir solas es edadismo.



Cuando una persona mayor dice que quiere usar aplicaciones de citas, pienso que ya es tarde para encontrar una nueva pareja.

👎🏻 Negar que las personas mayores pueden tener ganas de enamorarse y/o deseo sexual es edadismo.



Cuando veo a una persona mayor trabajando en una empresa donde la mayoría son personas jóvenes, pienso que debe ser una carga.

👎🏻 Subestimar el valor profesional de las personas mayores y suponer que no tienen nada que ofrecer en el ámbito laboral es edadismo.



Cuando hago bromas o comentarios como “estás hecho un abuelo/abuela”, “ya no tienes edad para…”, “se te pasa el arroz”, pienso que nadie se puede ofender porque no hay mala intención.

👎🏻 Utilizar expresiones que cuestionan las capacidades o posibilidades de alguien solo por la edad es edadismo.



Cuando veo a una persona mayor participando en actividades deportivas, pienso que seguro que no podrá seguir el ritmo.

👎🏻 Pensar que las personas mayores no pueden ser activas físicamente es edadismo.



Cuando veo que hay personas mayores que van a la universidad, pienso que la edad para aprender y formarse ya les ha pasado.

👎🏻 Creer que las ganas y la capacidad de aprender se van desvaneciendo a medida que nos hacemos mayores, es edadismo.



Cuando una persona mayor expresa una opinión firme, pienso que las personas mayores son muy testarudas.

👎🏻 Creer que todas las personas mayores tienen el mismo tipo de carácter es edadismo.



Cuando me hablan del edadismo, considero que no es tan grave como otras formas de discriminación, como el racismo o el machismo.

👎🏻 Menospreciar los efectos negativos de la discriminación hacia las personas mayores es edadismo.

La Diputación de Barcelona, con estas y con otras iniciativas, quiere situar el edadismo en el debate social y político y en las políticas públicas, especialmente en el mundo local, como administración más cercana a la ciudadanía.

