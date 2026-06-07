Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año llegan con récord de inscritos y los estudiantes pendientes de la movilidad, alterada por la presencia del papa León XIV en Cataluña. Son días de nervios y de repasar apuntes, a las puertas de una serie de exámenes que marcan el futuro académico de miles de estudiantes. Unas pruebas habitualmente asequibles, eso sí, pero que siempre dejan anécdotas y preguntas arduas que sorprenden a los estudiantes. Los del año pasado, seguramente aún recuerdan el cuarto ejercicio del examen de lengua y literatura castellana en el que se preguntaba qué es la ‘perífrasis aspectual’. Muy probablemente, la pregunta más irritante de la selectividad del año pasado.

La pregunta en cuestión pedía al alumnado redactar una oración con un nombre colectivo, una perífrasis aspectual y un adjetivo calificativo. Y aquí la cuestión: ¿qué es una perífrasis aspectual? Un término gramatical nada coloquial ni habitual en las conversaciones del día a día –posiblemente tampoco en las aulas– y que atrapó a muchos estudiantes en la prueba. La ‘perífrasis aspectual’ –los del año pasado ya lo sabrán– es la combinación de dos o más verbos que actúan en conjunto para indicar el estado de una acción. ‘Llegar a ser [un buen futbolista]’ o ‘[parece que] empieza a llover’ son ejemplos.

El ejemplo de perífrasis aspectual que aparecía en la corrección oficial del examen

En la corrección del examen del año pasado había otro ejemplo: “Su familia acostumbra a reunirse a menudo”, donde “acostumbra a reunirse” era la perífrasis aspectual. La respuesta también recordaba que “familia” es gramaticalmente un nombre colectivo y “numerosa” un adjetivo calificativo. La pregunta, bien respondida, sumaba 0,75 puntos a la nota final del examen. El 95% de los estudiantes aprobaron la selectividad; en el caso del examen de lengua castellana, la nota media fue de un 6,4 sobre 10. Muchos alumnos, según lo que ellos mismos comentaban a la salida, se dejaron puntos con la irritante perífrasis aspectual.