Damm celebra su 150 aniversario

Hace 150 años, en Barcelona, nacía un sueño cervecero con vocación mediterránea. Hoy, un siglo y medio después, Damm conmemora su 150 aniversario poniendo en valor una historia marcada por el compromiso con las personas, la cultura y el territorio. Y para celebrar esta efeméride, ha diseñado un amplio programa de actividades que se extenderá a lo largo de todo el año y llevará la celebración por toda nuestra tierra.

La historia de Damm comienza en el año 1876, cuando el maestro cervecero August Kuentzmann Damm y su primo Joseph Damm dejaron su natal Alsacia y se establecieron en Barcelona para cumplir su sueño: elaborar cerveza. Aquel proyecto modesto, nacido en plena transformación industrial de la ciudad, sentó las bases de un proyecto que ha perdurado hasta hoy.

Un siglo y medio después, aquel sueño se ha convertido en un grupo empresarial con presencia en los cinco continentes, reconocido por su capacidad de innovación, su crecimiento sostenible y su compromiso con el territorio que lo vio nacer. A la cerveza mediterránea de referencia, Estrella Damm, se han sumado más de 30 especialidades y marcas cerveceras, así como una amplia cartera de productos que incluye aguas, refrescos y productos lácteos, además de negocios de restauración, distribución capilar, gestión de eventos e innovación basada en datos e inteligencia artificial.

Un logotipo para conmemorar los 150 años

Para la ocasión, se ha presentado el logotipo conmemorativo del 150 aniversario de Damm, que sintetiza el legado de la compañía y su mirada hacia el futuro. Un logotipo que estará presente en los principales actos, proyectos e iniciativas vinculadas al 150 aniversario, y que ya luce en las fachadas de algunos de los espacios más emblemáticos de Damm, como la Antiga Fàbrica Estrella Damm o la Fábrica de Estrella Damm del Prat de Llobregat.

El logo del 150 aniversario también estará presente en el packaging de Estrella Damm, poniendo en valor de esta forma la trayectoria de la marca y trasladando el espíritu del 150 aniversario a todos los puntos de contacto con el consumidor. En las próximas semanas, la nueva imagen de Estrella Damm estará disponible en los canales de hostelería y alimentación, así como en la Damm Shop.

Bohemia, la cerveza del 150 aniversario

En 2001, y para celebrar los 125 años de Damm, se lanzó A.K.Damm: la perfecta combinación del carácter alemán con la suavidad y el refinamiento francés, en honor a su fundador, August Kuentzmann Damm.

Este año, para celebrar los 150 años de Damm, los maestros cerveceros de Damm presentarán Bohemia, una cerveza especial de larga guarda —intensa y equilibrada— que lleva el nombre originario de la emblemática Antiga Fàbrica.

Una celebración compartida que recorrerá todo el territorio

Para conmemorar esta efeméride, la compañía desplegará un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año que llegará a diferentes puntos del territorio, en el que la música será la gran protagonista.

En el mes de mayo, el Parc del Fòrum se convertirá en el escenario de “La fiesta del 150”, una gran celebración con un cartel musical que reunirá algunas de las voces y bandas más destacadas del panorama musical catalán. Además, se ha programado un ciclo de conciertos único en salas emblemáticas de Cataluña, las Islas Baleares, Castellón y Andorra, que ofrecerá una programación diversa, con artistas emergentes y consolidados, con cerca de 50 conciertos entre los meses de septiembre y octubre.

La Antiga Fàbrica Estrella Damm —consolidada como un espacio de referencia de la vida social y cultural de Barcelona— jugará también un papel central en la conmemoración del 150 aniversario. A lo largo de todo el año, este emblemático recinto -que acoge anualmente más de 228 actividades y atrae a más de 106.000 visitantes-, se convertirá en un punto de encuentro de la celebración con una programación especial de actividades alrededor de otro de los pilares de su identidad: la gastronomía.

La Antiga Fàbrica estrena un nuevo espacio inmersivo para vivir la cultura cervecera

La celebración del 150 aniversario vivirá otro de sus momentos destacados a finales de año con la inauguración del Espacio Inmersivo de la Antiga Fàbrica de Estrella Damm, el cual nace con el objetivo de continuar impulsando la cultura cervecera y ofrecer una experiencia única alrededor de la historia y la marca.

Concebido como una exposición permanente e inmersiva, el Espacio Inmersivo de la Antiga Fàbrica de Estrella Damm permitirá a los visitantes disfrutar de un recorrido dinámico por los 150 años de historia de Damm. La experiencia recorrerá los principales hitos, desde las campañas más emblemáticas de Estrella Damm hasta la colaboración con entidades en los ámbitos del deporte, la cultura y la gastronomía, ofreciendo una inmersión completa en la cultura y la identidad de la empresa.

Con este programa de actividades, Damm celebra 150 años de historia compartida con la sociedad, reafirmando su compromiso con la cultura, la gastronomía, la música y el territorio. Una conmemoración que no solo rinde homenaje al camino recorrido desde 1876, sino que también proyecta a la compañía hacia el futuro con la misma vocación, espíritu innovador y arraigo a su entorno que han definido a Damm a lo largo de generaciones.