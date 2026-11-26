El portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha registrado en el Parlamento de Cataluña una pregunta escrita para pedir explicaciones al Gobierno sobre un contrato de asesoramiento técnico y consultoría por valor de 215.174,20 euros al gabinete del consejero y a la secretaría general del Departamento de la Presidencia. Además, este movimiento llega meses después de que el Departamento del consejero Albert Dalmau ampliara las plazas de personal eventual, que pasaron de 53 a 63 personas. Fuentes de Junts se muestran críticos con esta licitación y señalan a El Món que el gobierno de Salvador Illa «pretende resolver su incompetencia a golpe de talonario».

Además de pedir explicaciones por el contrato, Junts lamenta que «cuantos más asesores necesita, más en evidencia queda su mala gestión». «Los catalanes pagamos su desgobierno por partida doble. Primero, porque está empeorando los problemas del país; y después, porque destina más dinero público a contratar asesores para intentar compensar su incapacidad para gobernar», añaden desde la formación de Carles Puigdemont. De hecho, Salvador Vergés, portavoz de la formación en la cámara catalana, denuncia el «objeto inconcreto» de la licitación del contrato, que solo explica que es para garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales y la ejecución del Plan de Gobierno y del Plan Departamental.

Ante esta formulación, el diputado exige al Gobierno que detalle «qué funciones y tareas concretas de asesoramiento, y respecto a qué proyectos y/o medidas, se llevarán a cabo a través de este contrato». Asimismo, interpela al ejecutivo socialista sobre si los altos cargos, el personal eventual y los funcionarios del Departamento de Presidencia no tienen capacidad para alcanzar estos objetivos sin recurrir a asesores externos, sobre todo teniendo en cuenta que hace unos meses se incorporaron 10 personas como personal eventual.

Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlamento, y Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario, durante el pleno este jueves. | Maria Rodriguez Ribalta (ACN)

La ampliación del personal eventual, bajo la lupa

De hecho, uno de los ejes de la pregunta formulada por el grupo de la oposición es la combinación entre la contratación externa y la estructura interna ya existente en Presidencia. Junts recuerda que hace unos meses se aprobó incrementar en diez personas el techo máximo de personal eventual del Departamento de la Presidencia. «¿Cómo se justifica el incremento de la cifra máxima de personal eventual del Departamento de la Presidencia en 10 personas más (de 53 a 63), aprobado hace unos meses, y que ahora también sea necesario un asesoramiento externo por valor de 215.000 euros?», pregunta el número dos de los juntaires en la cámara catalana.