Este miércoles ha sido el último día de trabajo efectivo de uno de los ujieres del Parlament de Catalunya más conocidos. Es Jordi Millán, conocido como el «maestro Yoda» del Parlament, no solo por su intensa afición a Star Wars sino por su manera de comprender la vida, explicarla y vivir enamoradamente de la tecnología. De hecho, solo le faltaba hablar invirtiendo los sujetos y los predicados, como el Jedi más famoso de las galaxias. Millán era uno de los integrantes del grupo apodado como los de «la espalda plateada», es decir, el equipo de ujieres donde se une veteranía con edad y que te ven venir de lejos, sobre todo, si quieres colarte para curiosear en alguna reunión o asomarte a alguna comisión cuando no toca.

Su experiencia, el hecho de haber visto de todo y el hecho de haber visto pasar la política desde un punto de vista laboral e institucional le otorgan un plus de ayuda para los recién llegados a la casa, los mossos d’esquadra del cuerpo de guardia, los periodistas noveles y endurecidos o incluso, los compañeros de mantenimiento o los efectivos miembros del servicio de bar del Parlament. Últimamente, Millán estaba destinado a la recepción, a acreditaciones, y se divertía viendo llegar los grupos de jubilados, corales, asociaciones, escuelas e invitados de los grupos parlamentarios, pero también reprendía a quien no había hecho los deberes para cumplir con las medidas de seguridad o que no respetaba la institucionalidad del Palacio.

Vista general de la fachada del Parlament de Catalunya / ACN

Una especie necesaria

El nuevo jubilado luce siempre una barba espesa negra y blanca, ahora más blanca que nunca, unas gafas que le empequeñecen los ojos y una cabellera larga con tupé pero peinada hacia atrás. De hecho, formularle una pregunta era todo un reto, porque la manera de mirar a su interlocutor con una sonrisa pícara o bien entretenía o bien causaba ese efecto ingrato de estar hablando con una persona más alta. Su vida anterior a vestirse con corbata le ha otorgado un bagaje político impresionante, además de ser un personaje con una curiosidad universal gigantesca, capaz de relatar al detalle las interioridades de la política catalana e incluso, de los episodios más secretos del Proceso, pero eso sí, alejado de los cuentos junto al fuego. De hecho, Millán, cuando parecía que las cosas no podían ir peor, dibujaba una sonrisa y recomendaba «no ser impaciente».

La jubilación de Millán es una pérdida para muchos que hemos pasado (y pasamos) mucha vida en la cámara catalana. Y, de hecho, Millán sirve para entender que es una biosfera particular. El Parlament es un mundo diferente. Un municipio político casi independiente, con sus normas, sus actores, sus protocolos, sus policías y su historia. Tanto es así que cuando nadie hablaba de memoria histórica, funcionarios de la casa ya la trabajaban. Un microestado, un mundo que hay que entender más allá de que algún personaje lo haya querido o quiera convertir en un plató televisivo emitiendo un carnaval de pobre. Un lugar donde los trabajadores son como los peces de un acuario, que siempre están allí, y los visitantes, los políticos, van y cambian y se pierden en la memoria de la ciudadanía. Sin entender el Parlament no se puede entender la política catalana y, si no se entiende la política catalana, tampoco se puede entender el país. Y para entender el Parlament, hay que entender personajes como Millán. Ujieres que están, con discreción, pero como todos, ayudan mucho.