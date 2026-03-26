El ministro de Economía del gobierno español, Carlos Cuerpo, asumirá la vicepresidencia primera del ejecutivo que hasta ahora ocupaba María Jesús Montero. Cuerpo, uno de los valores políticos crecientes dentro del Consejo de Ministros desde que tomó el relevo de Nadia Calviño, sustituirá como mano derecha de Sánchez en la Moncloa a una Montero que pasa a la política regional como candidata socialista en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Por otro lado, el economista valenciano y secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, será el nuevo ministro de Hacienda. Nacido en la comarca de la Ribera Alta, ya había ocupado la cartera fiscal en el ejecutivo de Ximo Puig; y había ocupado una de las posiciones más importantes dentro del ministerio territorial que dirige el canario Ángel Víctor Torres.

Cuerpo, cabe recordar, ascendió a la cartera de Economía, Industria y Comercio a finales de 2023, cuando su antecesora fue nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Era, cabe decir, una de las personas de mayor confianza de Calviño, desde la dirección general de Análisis Macroeconómico del departamento. Antes, había trabajado durante más de medio decenio en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, donde ocupó la subdirección de Endeudamiento Público y la dirección de la División de Análisis Económico. Allí coincidió, precisamente, con el ahora presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, primer líder de la AIReF. Escrivá, que en el año 2023 ostentaba la cartera de Seguridad Social, era precisamente uno de los nombres que más había sonado para tomar el relevo de Calviño antes del nombramiento de Cuerpo.

El hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España / EP

Visto como un perfil eminentemente técnico, ha sido uno de los hombres fuertes de Sánchez en las contiendas económicas que ha librado durante el mandato. Fue, de hecho, la voz más alta del ejecutivo durante el año y medio de OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell; cuando lideró la oposición institucional a las ambiciones del presidente del Banco de Bilbao, Carlos Torres, sobre la entidad catalana. También ha protagonizado varios de los enfrentamientos con la mitad pequeña del gobierno español de coalición; concretamente, con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz -una tradición que también heredó de Calviño, precursora en las grietas internas en el capítulo económico de la Moncloa-. Cuerpo y Díaz han hecho públicas en diversas ocasiones sus desavenencias en cuestiones como la fallida reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que le valió el calificativo de «mala persona» por parte de la líder de Sumar. Los choques con los ministerios de Sumar le han garantizado los elogios de las patronales, tanto en Madrid como en Barcelona.

España, el nuevo piloto de la financiación

Por su parte, España hereda las funciones de Hacienda en un momento especialmente conflictivo para el sistema fiscal español. Apenas entre al nuevo despacho, el valenciano deberá gestionar el nuevo modelo de financiación, con la vehemente oposición de los barones del Partido Popular. Será, así, el interlocutor principal del Gobierno catalán para alcanzar las «singularidades» acordadas entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya, y que ha recordado en comisión parlamentaria la consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero. En clave catalana, también enfrentará la demanda del traspaso de la gestión del IRPF, central, hasta hace poco, para el apoyo de los republicanos al programa económico del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.