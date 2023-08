Operación Triunfo volverá a la pequeña pantalla bien pronto, aunque en esta ocasión sea a través de Amazon Prime Video. Su directora, la barcelonesa Noemí Galera, está convencida de que esta nueva vida del concurso será todavía mejor que la anterior porque ahora no tienen que estar pendientes de las audiencias. Y ahora que todo el mundo habla de este futuro estreno, algunos de los antiguos concursantes de otras ediciones han aprovechado para volver a la primera línea mediática.

Es el caso de Samantha, una de las participantes de OT 2020 , que ha concedido una entrevista llena de titulares a Fórmula TV . La idea era promocionar su disco y el pódcast que presenta con Maialen en Podimo, pero ha acabado soltando un montón de información sobre su paso por el concurso durante la pandemia. ¿Lo más impactante de todo el que ha dicho? Que mantuvo relaciones sexuales dentro de la academia con Flavio, un hecho que no se sabía y que ni siquiera se sospechaba.

Samantha revela secretos de su participación en OT | TVE

Samantha de OT 2020 reconoce que hubo relaciones sexuales dentro de la academia

«Todavía faltan carpetas por descubrirse de OT 2020 . En nuestro pódcast hablaremos de muchas cosas y también del sexo que hubo en nuestra edición. El sexo es vida y no creo que a nadie le sorprenda que unos jóvenes guapos vayan a la cama entre ellos. Yo misma tuve sexo en Operación Triunfo . No sé cómo se masturbaba la gente allí dentro, pero sí que sé cómo lo hacía yo», ha soltado.

Ahora que se ha confirmado el retorno del concurso, dice que un consejo que daría para mejorar las condiciones de los concursantes tendría que ver precisamente con este aspecto: « OT es un formato excelente que se está reinventando, pero todos tenemos sentimientos encontrados con el retorno del programa. Yo lo que pediría sería más intimidad en OT 2023 . Flavio fue al lavabo a llorar y se le escuchó… Esto no hacía falta«. Se habló mucho de su ruptura después de la aventura que tuvieron dentro del programa. Ahora que ha pasado un tiempo, dice que lo que más miedo le hacía era que la gente intentara enfrentarlos o buscar culpables: «No quería que involucraran a terceras personas en esta ruptura».

Samantha y Flavio tuvieron una relación dentro de OT | TVE

Samantha se plantea presentarse al Benidorm Fest con una canción en valenciano

Sobre su futuro, confía que les dejen repetir la experiencia en el pódcast una temporada más. Además, le encantaría presentarse al Benidorm Fest como candidata a representar a España en Eurovisión. Eso sí, tiene claro que le gustaría hacerlo con una canción en valenciano: «Si algún día me presento será en valenciano, pero no sé si lo haré. De momento no tengo ninguna propuesta para el Benidorm Fest 2024»

Hay que recordar que se habló muchísimo de ella en su edición porque denunció que le obligaran a hablar con los padres en castellano en una llamada: «Encima me han hecho hablar en castellano. Nunca jamás había hablado yo con ellos en la lengua del demonio«, espetó en unas declaraciones que hicieron hervir la red en su momento.