Alonso Caparrós dice cuál es su fuente de ingresos secreta

Alonso Caparrós está de promoción del nuevo libro que ha escrito, en el que se sincera sobre los problemas de adicciones que ha atravesado. Últimamente, se ha hablado de él porque muchos se preguntan qué hará ahora que cancelan Sálvame . Él mismo ha sido el encargado de dejar caer que no tiene problema al probar suerte en otro ámbito, hasta el punto que dice que podría ganarse la vida como apicultor.

Ahora ha dado más detalles sobre las fuentes de ingresos que tiene más allá de lo que gana a televisión. Dice que atraviesa problemas económicos, pero que ha podido subsistir gracias a negocios que ha ido montando como plan B. Lo ha hecho en una intervención en El Circ de 8TV en la que ha sorprendido porque pocos se esperaban que estuviera ganando dinero gracias a Furor , el concurso que presentó entre 1998 y 2001 en Antena 3. Aquí, dos equipos de famosos se batían en duelos musicales y de cultura general. Quienes perdían, tenían que cantar un par de canciones de la manera más alocada posible.

Este proyecto le está generando dinero encara porque Alonso Caparrós quiso darle la vuelta cuando lo retiraron de la parrilla: «Se me acudió convertirlo en un team building para empresas al ver que no encontraban ningún producto en el que todos los trabajadores interactúen. Este Furor es una fórmula mágica, le hicimos unos retoques para que no fuera un equipo de cuatro; sino que tuvieran que cantar todos a la vez. Lo hemos petado y a la gente le encanta, hasta el punto que repiten. Que no se entere Hacienda, pero me va muy bien».

Alonso Caparrós dice de dónde saca el dinero | 8TV

Alonso Caparrós se sincera sobre la cancelación de Sálvame