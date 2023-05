Alonso Caparrós diu quina és la seva font d’ingressos secreta

Alonso Caparrós està de promoció del nou llibre que ha escrit, en el qual se sincera sobre els problemes d’addiccions que ha travessat. Darrerament, s’ha parlat d’ell perquè molts es pregunten què farà ara que cancel·len Sálvame. Ell mateix ha estat l’encarregat de deixar caure que no té problema en provar sort en un altre àmbit, fins al punt que diu que podria guanyar-se la vida com a apicultor.

Ara ha donat més detalls sobre les fonts d’ingressos que té més enllà del que guanya a televisió. Diu que travessa problemes econòmics, però que ha pogut subsistir gràcies a negocis que ha anat muntant com a pla B. Ho ha fet en una intervenció a El Circ de 8TV en la qual ha sorprès perquè pocs s’esperaven que estigués guanyant diners gràcies a Furor, el concurs que va presentar entre el 1998 i el 2001 a Antena 3. Aquí, dos equips de famosos es batien en duels musicals i de cultura general. Els qui perdien, havien de cantar un parell de cançons de la manera més esbojarrada possible.

Aquest projecte li està generant diners encara perquè Alonso Caparrós va voler donar-li la volta quan el van retirar de la graella: “Se’m va acudir convertir-lo en un team building per a empreses en veure que no trobaven cap producte en el qual tots els treballadors interactuïn. Aquest Furor és una fórmula màgica, li vam fer uns retocs perquè no fos un equip de quatre; sinó que haguessin de cantar tots alhora. Ho hem petat i a la gent li encanta, fins al punt que repeteixen. Que no se n’assabenti Hisenda, però em va molt bé”.

Alonso Caparrós diu d’on treu els diners | 8TV

Alonso Caparrós se sincera sobre la cancel·lació de Sálvame

El tertulià també ha volgut parlar sobre l’adeu de Sálvame, un programa del cor que s’acomiadarà de la graella el pròxim 23 de juny: “L’ERO que s’anava a fer, finalment no es farà. Si Déu vol que continuem… tocarà tenir paciència i veure com es col·loca tot. No hi ha res concret. Crec que Sálvame és un programa innovador que cada dia inventa una manera diferent de fer televisió i m’ho passo molt bé. Em fa sentir-me orgullós haver pogut estar a Sálvame i m’entristeix la seva cancel·lació”.