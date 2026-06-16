El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado este martes un decreto que fija el próximo 20 de septiembre de 2026 como la fecha definitiva para las elecciones legislativas al parlamento ruso. La principal novedad de estos comicios es que, por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, incluirán la participación de los electores de las provincias de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporiyia, según informa el decreto promulgado por el Kremlin y recogido por Europa Press. El documento, que ya ha entrado en vigor tras ser publicado en el portal de información legal del país, fundamenta la decisión en el artículo 5 de una ley federal aprobada en febrero de 2014.

Alerta por injerencias externas

El pasado mes de abril, el mismo Putin ya advirtió que estos comicios se desarrollarán en «condiciones difíciles» y alertó sobre los intentos de desestabilización por parte de actores internacionales. El líder ruso argumentó que «los adversarios, especialmente los extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa». A pesar de las dificultades, Putin ha destacado positivamente el hecho de que los residentes de estas cuatro regiones —a las que se refiere como «regiones históricas reunificadas»— puedan ejercer su voto en unas elecciones legislativas por primera vez.

El presidente ruso, Vladímir Putin. | Kristina Kormilitsyna / BRICS

Es importante recordar que en septiembre de 2022, pocos meses después del estallido de la guerra a gran escala, Moscú organizó un referéndum de adhesión en estas cuatro provincias, actualmente ocupadas de forma parcial por el ejército ruso. La comunidad internacional no ha reconocido en ningún momento los resultados de aquella consulta ni la anexión de unos territorios que se suman a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 al inicio del conflicto territorial.

Ataques ucranianos a una refinería de Moscú

Paralelamente, un ataque con drones ucranianos ha provocado un incendio en una refinería de petróleo en la capital de Rusia, Moscú. Este incidente no ha dejado víctimas. Sin embargo, hasta el momento, no han trascendido detalles sobre daños materiales. Las llamas han sido contenidas, según ha señalado la rama del ministerio de Situaciones de Emergencia, que ha añadido que «no existe amenaza de que el fuego se propague», tal como ha señalado la agencia rusa de noticias Interfax.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha manifestado que durante las últimas horas han sido abatidos 58 aparatos aéreos no tripulados lanzados contra la ciudad de Moscú. Además, el Ministerio de Defensa ha elevado a 172 las interceptaciones en diversas regiones del país, como el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.