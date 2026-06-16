El president de Rússia, Vladímir Putin, ha signat aquest dimarts un decret que fixa el pròxim 20 de setembre de 2026 com la data definitiva per a les eleccions legislatives al parlament rus. La principal novetat d’aquests comicis és que, per primer cop des de l’inici de la invasió d’Ucraïna el febrer de 2022, inclouran la participació dels electors de les províncies de Donetsk, Luhansk, Kherson i Zaporíjia, segons informa el decret promulgat pel Kremlin i recollit per Europa Press. El document, que ja ha entrat en vigor després de ser publicat al portal d’informació legal del país, fonamenta la decisió en l’article 5 d’una llei federal aprovada el febrer de 2014.
Alerta per ingerències externes
El passat mes d’abril, el mateix Putin ja va advertir que aquests comicis es desenvoluparan en “condicions difícils” i va alertar sobre els intents de desestabilització per part d’actors internacionals. El líder rus va argumentar que “els adversaris, especialment els estrangers, intentaran aprofitar qualsevol oportunitat per dividir i desestabilitzar la societat russa”. Tot i les dificultats, Putin ha destacat positivament el fet que els residents d’aquestes quatre regions —a les quals es refereix com a “regions històriques reunificades”— puguin exercir el seu vot en unes eleccions legislatives per primer cop.
Cal recordar que el setembre de 2022, pocs mesos després de l’esclat de la guerra a gran escala, Moscou va organitzar un referèndum d’adhesió en aquestes quatre províncies, actualment ocupades de forma parcial per l’exèrcit rus. La comunitat internacional no ha reconegut en cap moment els resultats d’aquella consulta ni l’annexió d’uns territoris que se sumen a la península de Crimea, annexionada per Rússia l’any 2014 en l’inici del conflicte territorial.
Atacs ucraïnesos a una refineria de Moscou
Paral·lelament, un atac amb drons ucraïnesos ha produït un incendi en una refineria de petroli a la capital de Rússia, Moscou. Aquest incident no ha deixat víctimes. Tanmateix, a hores d’ara, no han transcendit detalls sobre danys materials. Les flames han estat contingudes, segons ha assenyalat la branca del ministeri de Situacions d’Emergència, que ha afegit que “no existeix amenaça que el foc es propagui”, tal com ha assenyalat l’agència russa de notícies Interfax.
L’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, ha manifestat que durant les darreres hores han sigut abatuts 58 aparells aeris no tripulats llançats contra la ciutat de Moscou. A més, el Ministeri de Defensa, ha elevat a 172 les intercepcions en diverses regions del país, com el mar d’Azov, el mar Negre i la península de Crimea, annexionada per Rússia l’any 2014.