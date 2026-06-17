El G7 apoya el acuerdo entre EE. UU. e Irán para frenar armas nucleares

Los países miembros del G7 han recibido con optimismo el acuerdo preliminar alcanzado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto abierto en Oriente Medio. En un comunicado conjunto emitido tras la cumbre celebrada en la ciudad francesa de Évian, recogido por Europa Press, las principales economías mundiales —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— han destacado que este paso abre una ventana de esperanza para la región y representa una «oportunidad histórica» para evitar que Teherán desarrolle armamento nuclear, una intención que el gobierno iraní siempre ha negado.

El bloque ha aplaudido el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, así como la labor de los países mediadores, como Pakistán, para hacer posible un memorando de entendimiento que también pretende reducir las amenazas vinculadas a la actividad balística de Irán. Uno de los puntos clave de la declaración del G7 ha sido la firme defensa del libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía comercial crítica que había quedado colapsada por las restricciones iraníes y el posterior bloqueo naval de Washington.

Los jefes de estado y de gobierno del G7, junto con los países anfitriones y sus respectivos socios. Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa

Para garantizar la reanudación segura del tráfico de barcos mercantes, el G7 apoya una iniciativa multinacional liderada por Francia y Reino Unido que colaborará en la protección de la flota comercial y en las tareas de verificación de la retirada de minas acuáticas. Paralelamente, los firmantes se han comprometido a diversificar las rutas de suministro energético para reducir la dependencia global de este estrecho, destacando el potencial de Canadá como futuro proveedor de capacidad adicional a los mercados mundiales.

Un proceso diplomático robusto hacia la paz definitiva

El camino hacia la paz vivirá un momento decisivo este viernes en Suiza con la firma oficial del memorando de entendimiento. A partir de este acto, se abrirá un proceso de negociación de 60 días para sellar un acuerdo de paz definitivo. El G7 insiste en que estas conversaciones deben ser «robustas y exhaustivas», y ha solicitado la implicación de socios internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las negociaciones deben garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear y abordar todas las amenazas regionales.

Más allá del pacto nuclear, el comunicado del G7 pone el foco en otros focos críticos de la región. Los países han reclamado un «alto el fuego inmediato y firme» en el Líbano, defendiendo el desarme de Hezbollah para que el Estado recupere el monopolio de las armas y se proteja la soberanía libanesa. Esta cuestión es especialmente sensible, ya que Irán ya ha advertido que los recientes ataques de Israel en territorio libanés suponen una violación de los compromisos tomados con Washington. Finalmente, respecto a la Franja de Gaza, las potencias se han comprometido a acelerar la reconstrucción y la ayuda humanitaria, al tiempo que han exigido el cese inmediato de la violencia en Cisjordania a raíz del repunte de incursiones militares y ataques de colonos israelíes.