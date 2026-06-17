El G7 es bolca en el pacte entre els EUA i l’Iran per frenar l’arma nuclear

Els països membres del G7 han rebut amb l’optimisme l’acord preliminar assolit diumenge entre els Estats Units i l’Iran per posar fi al conflicte obert a l’Orient Mitjà. En un comunicat conjunt emès després de la cimera celebrada a la ciutat francesa d’Évian, que ha estat recollit per Europa Press, les principals economies mundials —Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit— han destacat que aquest pas obre una finestra d’esperança per a la regió i representa una “oportunitat històrica” per evitar que Teheran desenvolupi armament nuclear, una intenció que el govern iranià sempre ha negat.
El bloc ha aplaudit el lideratge del president nord-americà, Donald Trump, així com la tasca dels països mediadors, com el Pakistan, per fer possible un memoràndum d’entesa que també pretén rebaixar les amenaces vinculades a l’activitat balística de l’Iran. Un dels punts clau de la declaració del G7 ha estat la ferma defensa del lliure trànsit marítim per l’estret d’Ormuz, una via comercial crítica que havia quedat col·lapsada per les restriccions iranianes i el posterior bloqueig naval de Washington.
Per garantir la represa segura del trànsit de vaixells mercants, el G7 dona suport a una iniciativa multinacional liderada per França i el Regne Unit que col·laborarà en la protecció de la flota comercial i en les tasques de verificació de la retirada de mines aquàtiques. Paral·lelament, els signants s’han compromès a diversificar les rutes de subministrament energètic per reduir la dependència global d’aquest estret, destacant el potencial del Canadà com a futur proveïdor de capacitat addicional als mercats mundials.
Un procés diplomàtic robust cap a la pau definitiva
El camí cap a la pau viurà un moment decisiu aquest divendres a Suïssa amb la signatura oficial del memoràndum d’entesa. A partir d’aquest acte, s’obrirà un procés de negociació de 60 dies per segellar un acord de pau definitiu. El G7 insisteix que aquestes converses han de ser “robustes i exhaustives”, i ha demanat la implicació de socis internacionals com l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA). Les negociacions han de garantir que l’Iran mai obtingui una arma nuclear i abordar totes les amenaces regionals.
Més enllà del pacte nuclear, el comunicat del G7 posa el focus en altres focus crítics de la regió. Els països han reclamat un “alto el foc immediat i ferm” al Líban, defensant el desarmament de Hezbollah perquè l’Estat recuperi el monopoli de les armes i es protegeixi la sobirania libanesa. Aquesta qüestió és especialment sensible, ja que l’Iran ja ha advertit que els recents atacs d’Israel en territori libanès suposen una violació dels compromisos presos amb Washington. Finalment, respecte a la Franja de Gaza, les potències s’han compromès a accelerar la reconstrucció i l’ajuda humanitària, alhora que han exigit el cessament immediat de la violència a Cisjordània arran del repunt d’incursions militars i atacs de colons israelians.