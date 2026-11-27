La estabilidad marcará el tiempo este fin de semana, con temperaturas cada vez más invernales y días soleados. No se descartan momentos de niebla en zonas de la costa central y otros valles del interior. Pero, en líneas generales, el cielo, cubierto este viernes, se despejará el sábado y podría volver a tener ciertas nubes el domingo por la mañana. Eso sí, el tiempo cada día es más invernal: ya hay algunas heladas en el Pirineo y Prepirineo y las temperaturas son dos grados por debajo de lo que correspondería.

Después de un viernes nublado en algunos puntos del país, el sábado estará marcado por sol sereno en toda Cataluña y solo algunas zonas de nubes al sur de la Costa Brava y del litoral central. Estas nubes podrían extenderse por la tarde a otros municipios del litoral y del prelitoral, la depresión central y al interior de las Tierras del Ebro. Este panorama provocará que el país cierre el fin de semana con medio cielo nublado, una situación que se alargará sobre todo por la mañana y en la mitad norte del mapa.

Sin lluvia

No se esperan lluvias y las temperaturas, tanto la mínima como la máxima, serán similares a las de estos días. Puede ser más alta el sábado en el cuadrante noroeste del país. La máxima bajará ligeramente el domingo en el interior, y quedará similar en el litoral. La sensación térmica puede estar influida en algunos puntos por el viento, que, sin embargo, se prevé débil en la mayor parte del país. A medida que avance el fin de semana, no obstante, se impondrá el viento de componentes norte y este débil con rachas moderadas, aunque en valles del Prepirineo, Pirineo y en Ponent habrá intervalos de viento débil y variable.

El fin de semana comenzará con temperaturas máximas y mínimas en la zona del Ebro, entre los 10 y los 12 grados, y se espera que la mínima continúe marcándose en el Pirineo. El Pallars Sobirà ha comenzado el viernes con registros de casi 8 grados bajo cero, por ejemplo.