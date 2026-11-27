L’estabilitat marcarà el temps aquest cap de setmana, amb temperatures cada vegada més hivernals i dies assolellats. No es descarta estones de boira en zones de la costa central i altres valls de l’interior. Però, en línies generals, el cel, tapat aquest divendres, s’escamparà dissabte i podria tornar a tenir certs núvols diumenge al matí. El temps, això sí, cada dia és més hivernal: ja hi ha algunes glaçades al Pirineu i Prepirineu i les temperatures són dos graus per sota del que tocaria.
Després d’un divendres ennuvolat en alguns punts del país, dissabte estarà marcat per sol serè arreu de Catalunya i només alguns espais de núvol al sud de la Costa Brava i del litoral central. Aquests núvols podrien estendre’s a la tarda a altres municipis del litoral i del prelitoral, la depressió central i a l’interior de les Terres de l’Ebre. Aquest panorama provocarà que el país tanqui el cap de setmana amb mig cel ennuvolat, una situació que s’allargarà sobretot al matí i a la meitat nord del mapa.
Sense pluja
No s’esperen pluges i les temperatures, tant la mínima com la màxima, serà semblant a la d’aquests dies. Pot ser més alta dissabte al quadrant nord-oest del país. La màxima baixarà lleugerament diumenge a l’interior, i quedarà semblant al litoral. La sensació tèrmica pot estar influïda en alguns punts pel vent, que, malgrat tot, es preveu fluix a la major part del país. A mesura que avanci el cap de setmana, però, s’imposarà el vent de components nord i est fluix amb cops moderats, tot i que a valls del Prepirineu, Pirineu i a Ponent hi haurà intervals de vent fluix i variable.
El cap de setmana començarà amb temperatures màximes i mínimes a la zona de l’Ebre, entre els 10 i els 12 graus, i s’espera que la mínima continuï marcant-se al Pirineu. El Pallars Sobirà ha arrencat divendres amb registres de gairebé 8 graus sota zero, per exemple.